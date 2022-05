Reggie Fils-Aimé, exjefe de Nintendo: “A los videojuegos les falta diversidad”

Pocas personas son tan auténticas en sus opiniones –e incluso en su forma de decirlas– como Reggie Fils-Aimé. El ex director ejecutivo de Nintendo of America se retiró en abril de 2019 con un emotivo anuncio que hasta el día de hoy sigue siendo recordado. Aun así, lo cierto es que el popular ‘Regginator’ todavía está cerca de la comunidad y, ahora, vuelve a sorprender con una de sus agradables, pero contundentes, declaraciones.

Reggie es recordado como uno de los portavoces más emblemáticos de la gran N; no solo en su división americana, sino a nivel mundial. Era común ver al ejecutivo aparecer en todo tipo de anuncio relacionado a la marca, junto a su compañero y amigo Shigeru Miyamoto.

Cuando por fin se retiró de su puesto en 2019, el vacío que dejó entre los fanáticos fue inmenso, y es por ello que muchos portales siguen buscándolo para conversar, entre un sinfín de temas, sobre el futuro de la industria. Lo cierto es que Reggie siempre defendió la diversidad y el enfoque en la jugabilidad que Nintendo, al menos en sus tiempos, ofrecía. Es recordada su frase “play the game” (juega el juego).

Reggie: “Se necesita más diversidad en los videojuegos”

En una reciente entrevista para el portal GamesIndustry.biz, el empresario compartió su perspectiva sobre la importancia de la diversidad en la industria gaming. Más allá de lo que se cocine detrás del telón, Reggie cree que la industria gaming –e incluso los juegos en sí– debe mostrar más variedad , mucha más de la que ya existe.

“La industria de videojuegos está, lamentablemente, atrasada en la adopción de diversidad. No la hay en los rangos ejecutivos, tampoco en los de liderazgo de los desarrolladores clave. Es increíblemente difícil encontrarla en muchos de los propios juegos . Para mí, que soy de raza negra y tengo este tono de piel en particular, cabello rizado y todo lo demás, es difícil hacer que un personaje se parezca a mí, y no debería serlo”, comentó el recordado Reggie .

Asimismo, compartió algunos recuerdos de su paso como ejecutivo (inició en marketing y luego fue nombrado presidente de la división). En su primer E3 (2004), Fils-Aimé rememora cómo alguien lo confundió con un miembro del personal de seguridad. “Esa situación me decepcionó y me marcó durante toda mi carrera en el medio”.

“Necesitamos observar más diversidad en niveles inferiores al presidente o CEO, para ver a las personas que podrían asumir ese rol de liderazgo superior en un momento dado. Creo, y me temo, que nos llevará bastante tiempo llegar ahí, ya que no veo esto. Todavía no está allí. Es algo decepcionante”, concluyó.