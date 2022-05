PlayStation anuncia su nuevo State of Play con novedades para PS5 y PS VR2

Este año no habrá E3 2022, por lo que las distintas compañías de videojuegos se han organizado para realizar sus propios eventos y mostrar sus próximos lanzamientos. Una de las firmas que llevará a cabo esto es Sony, que por medio de un comunicado en PlayStation Blog anunció la fecha, hora y duración del próximo State of Play.

Recordemos que ya pasaron dos meses desde que tuvimos el último State of Play, en el que PlayStation presentó nuevos avances de Forspoken, el nuevo videojuego que está desarrollando Square Enix para PlayStation 5 y PC.

Después de todo este tiempo de silencio, la firma vuelve a emocionar a los gamers con una nueva edición de su programa digital, el mismo que se celebrará el próximo jueves 2 de junio desde Twitch y YouTube con una duración de 30 minutos.

El nuevo evento digital de PlayStation se celebrará el próximo 2 de junio. Foto captura: Twitter

La transmisión iniciará a las 5.00 p. m. (hora de Perú) y contará con anuncios del mundo de Playstation, así como juegos third-party para PS4 y PS5. Sin embargo, la principal novedad serán los videojuegos que se están desarrollando para PlayStation VR2.

Esto último es muy importante, ya que Sony confirmó hace poco que PS VR2, la nueva generación de realidad virtual para PS5, tendrá más de 20 videojuegos desde su lanzamiento, entre exclusivos y third party.

Hasta ahora, se sabe que el primer videojuego de realidad virtual para esta máquina es Horizon Call of the Mountain, un spin-off de la saga Horizon que está siendo desarrollado por Guerrilla Games. No obstante, otros estudios ya se encuentran trabajando en sus propias IP para esta plataforma, como lo son Coatsink, nDreams, y Fast Travel Games, pero aún se desconocen los nombres de sus lanzamientos.