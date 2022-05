Bad Bunny elige a Brasil e Ibai al Real Madrid: ¿quién ganó el partido de FIFA 22?

La más reciente transmisión de Ibai en Twitch sigue dando que hablar en redes sociales. El reconocido streamer español se reunió virtualmente con Bad Bunny, quien además de contar detalles sobre la producción de su último disco “Un día sin ti”, jugó una partida de FIFA 22.

El stream de Ibai, titulado “Charlando y Jugando con Bad Bunny”, empezó a las 12.00 p. m. (hora de Perú) y fue anunciado desde la cuenta oficial del creador de contenidos en Twitter. La transmisión tuvo una duración de más de una hora y ya cuenta con 44.194 visualizaciones en Twitch.

Sobre el final de la transmisión, ambos decidieron disfrutar de una partida de FIFA 22 en vivo, donde el streamer español dejó en claro que aún le afecta que Mbappé haya preferido renovar su contrato con el PSG, en lugar de llegar al Real Madrid.

Todo empezó durante la elección de equipos. Como era de esperarse, Ibai eligió al Real Madrid, equipo que jugará el próximo sábado 28 de mayo la final de la Champions League contra el Liverpool F.C de Inglaterra, mientras que Bad Bunny, en lugar de escoger un club, prefirió una selección de fútbol.

La primera opción era Francia, actual campeón del mundo, pero el streamer español le pidió al ‘Conejo malo’ no jugar con esa selección porque no quería que Mbappé le meta un gol. “Estoy con los c… con Mbappé y no quiero que me hagan videos con que me hicieron un gol con él”.

El comentario de Ibai desató las risas de todos los espectadores, quienes participaban de la transmisión desde el panel de chat de Twitch. Debido a ello, Bad Bunny prefirió jugar con la selección de Brasil.

Ibai vs. Bad Bunny en FIFA 22

Bad Bunny no brilló precisamente por su habilidad al momento de jugar, pero aun así se esforzaba para llegar al área rival y poder marcar un gol. Mientras tanto, Ibai, quien sí tiene un poco más de experiencia dentro de FIFA 22, logró sorprender la defensa de Brasil y anotó el primer gol de la ‘Casa Blanca’ con Benzema.

Mientras jugaban, ambos conversaban sobre otros temas, pero al ‘Conejo malo’ se le veía un poco más concentrado. Esto, para no quedar mal dentro del simulador de fútbol de Electronic Arts. Hasta que, durante el primer cuarto de hora del segundo tiempo, el cantante logró empatar el marcador.

Aquí te compartimos el video para que veas cuál fue el resultado final del partido de FIFA 22 entre Ibai y Bad Bunny durante una transmisión en vivo desde Twitch.