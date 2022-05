The Legend of Zelda: Breath of the Wild ocultaba un gran secreto que tardó 5 años en descubrirse

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild tardará un poco más en estrenarse en Nintendo Switch, por lo que los gamers vuelven a disfrutar de la primera entrega para descifrar algunos de los secretos más ocultos del videojuego.

Precisamente, un reciente hallazgo ha sorprendido a todos los fanáticos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ya que es trata de un enigma de hace cinco años; es decir, 2017, año en el que se estrenó el videojuego en Nintendo Switch.

Actualmente, el RPG de Nintendo te permite desbloquear los 13 recuerdos que se encuentran en distintos puntos del mapa, pero el último de ellos sería el más importante de todos, porque solo se puede ver después de conseguir los 12 anteriores y visitar a Impa en la Aldea Hatelia.

Según explica el portal Alfa Beta Juega, la anciana le muestra a Link un cuadro con la ubicación de este recuerdo, el cual puedes fotografiar para recordar dónde está, pero un detalle podría cambiar todo esto.

De acuerdo al más reciente video del canal de YouTube Nintendúo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild esconde dos versiones de la misma cinemática, la cual dependerá de si tomamos o no una fotografía al cuadro.

Tal como se aprecia en el video, si se hace una captura, la cinemática durará un par de segundos más, porque Link verá la imagen desde la piedra Sheikah; sin embargo, si no lo hacemos, el personaje solo recordará la ubicación y el clip acabará un poco antes. Míralo aquí.