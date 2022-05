Pokémon GO anuncia el evento Día de Combates GO con megaevoluciones

Niantic quiere que los pokémon megaevolucionados cobren protagonismo dentro de Pokémon GO. Por ello, el estudio acaba de anunciar su nuevo evento Día de Combates GO, una celebración enfocada netamente en las megaevoluciones.

Hasta ahora, las megaevoluciones no se pueden usar dentro de las distintas categorías de la Liga de Combates GO, pero esto cambiaría el próximo 29 de mayo, cuando Pokémon GO reciba el evento Día de Combates GO.

Mediante una publicación en el blog oficial del juego de realidad aumentada, Niantic señaló que, durante el mencionado evento, el número máximo de series pasará de 5 a 20, por lo que podrás tener un total de 100 combates en un plazo de 24 horas.

Los jugadores, que quieran participar del evento, deberán megaevolucionar su pokémon preferido antes de empezar el combate. Además, recibirán el cuádruple de polvo estelar al ganar un encuentro, así como recompensas para el avatar.

Eso sí, los fans de Pokémon GO que completen una serie con triunfos recibirán los pantalones de Gladio para su personaje. Es posible que este evento sea una fase de prueba para añadir una categoría enfocada netamente en megaevolciones dentro de la Liga de Combates GO.

Si aún no tienes en claro cuáles son las megaevoluciones disponibles dentro del juego de realidad aumentada, no dudes en revisar este listado.

Lista de megaevoluciones disponibles en Pokémon GO