Computadoras gamer: ¿debo elegir una PC, una laptop o una consola portátil?

Las computadoras gamer están viviendo su segunda edad de oro y ahora, tras muchos altos y bajos en los precios por la pandemia del coronavirus, muchos están pensando adquirir una nueva o incluso su primera PC o laptop para videojuegos. ¿Cómo saber cuál nos conviene y qué otras alternativas hay?

Aquí te daremos algunas de las razones que te podrían ayudar a decidirte entre una PC de escritorio, una laptop gamer o incluso una de las muchas consolas portátiles con Windows y mando integrado que se comercializan alrededor del mundo —siendo la más notable entre ellas, la Steam Deck—.

PC, laptop o Steam Deck: ¿cómo elegir mi computadora gamer?

¿Por qué elegir una PC de escritorio?

Comenzamos con la opción más clásica: la computadora de escritorio que colocamos sobre una mesa para jugar sentados en una silla como si de estudio se tratase. Este tipo de configuración tiene su mayor ventaja en la potencia que podemos obtener por un determinado precio.

Las PC gamer más poderosas del mundo suelen ser modulares, es decir, compuestas por diferentes partes o piezas que se pueden adquirir por separado. Las computadoras de escritorio suelen venderse de esta manera, aunque no faltan los fabricantes que incluso a día de hoy siguen lanzando sus líneas en conjunto, usualmente inflando el precio con componentes que no son cruciales (como las luces RGB) o preferidos por todos.

Una PC gamer de gama media. Foto: Tecnobits

En este sentido, las PC gamer armadas por ti mismo son una gran opción si buscas la mayor potencia posible con el máximo ahorro. Los componentes para PC de escritorio son más genéricos, o siguen estándares más comunes que algunos incluidos en las laptop. Es también más sencillo y barato actualizarlas (por la mayor oferta de componentes) y ofrecen un gran número de posibilidades de expansión.

La mayor desventaja de esta opción es el espacio que necesitarás para colocarlo y el hecho de que no podrás llevarla a otro lugar con facilidad, por lo que tendrás que limitarte a jugar desde un único espacio de tu casa. Recuerda que las computadoras necesitan un lugar donde circule el aire para evitar que se sobrecalienten. Si no tienes un escritorio adecuado para una PC gamer, quizá es mejor optar por una alternativa.

Una PC gamer de gama alta. Foto: 3Djuegos

¿Por qué elegir una laptop gamer?

En los últimos años, el mercado de las laptops gamer ha crecido como nunca antes y la variedad de modelos presentes jamás ha sido tan surtida ni comparada en potencia con sus pares de escritorio. Tampoco han existido tantas líneas coexistentes en un mismo periodo y cada marca tiene desde gamas de entrada hasta potentes laptops premium y de gran tamaño.

El término laptop gamer no hace referencia a un solo tipo de computadora portátil, sino a toda una clase de dispositivos que pueden venir en distintos precios, formas y tamaños. Si bien su principal sentido es el de la portabilidad, incluso ese punto puede quedar sin mucho efecto dependiendo de qué producto escojamos.

Las laptop gamer ultradelgadas

Esta categoría ha surgido en los últimos años gracias a la tendencia general que existe por hacer todo más delgado. Tras la pandemia del coronavirus, el sector de portátiles para oficina y negocios se incrementó fuertemente y eso también se reflejó en las laptops para juegos.

Quizá el mayor punto débil de esta opción es que sacrifican potencia o estabilidad por la presentación y un peso ligero que nos permitirá llevarla a cualquier lado ya que son similares a una MacBook.

Una laptop gamer de concepto ultradelgado. Foto: No Somos Ñoños

Eso sí, también habrá un sacrificio en el precio ya que estas computadoras suelen estar equipadas con las piezas más avanzadas y pequeñas del momento. Si tu fin es jugar a títulos de última generación y en gráficos altos, pese a que estas laptops pueden hacerlo, su consumo de energía será alto y te obligará a mantenerlas conectadas más de lo que crees.

Laptops gamer de entrada

Otra categoría muy popular dentro de las laptop gamer son las típicos series de entrada como la TUF de ASUS o la Acer Nitro. Estas laptops no suelen ser ni muy delgadas ni tampoco muy voluptuosas, pero tampoco están equipadas con lo último en tarjetas gráficas o procesadores. Aun así, su principal desventaja es que no suelen ser suficientes para correr videojuegos actuales en máxima calidad visual, aunque sí son capaces de ejecutarlos tranquilamente con una configuración modesta (no necesariamente baja). Si no te interesa demasiado lo de jugar a 4K o 1080p y 60 fps en todos los títulos, entonces, esta puede ser tu opción ideal. Los precios también son un plus, ya que suelen costar casi igual a las laptop de productividad de gama alta.

Una laptop gamer de gama de entrada. Foto: Spartan Geek

Laptops gamer premium

Existe una categoría más que tradicional en el mercado de laptops que se caracteriza por incluir equipos notoriamente más voluminosos y ser pesadas. En esta clase de laptops es difícil incluir el término de portabilidad, ya que los equipos resultan tan grandes que moverlos de un lugar a otro puede ser bastante exigente.

Laptop gamer premium. Foto: Acer

Buena parte de estas laptops representan a lo más alto y estable en potencia. Gracias a sus modelos de gran tamaño, estos equipos pueden contener ventiladores de gran tamaño, por lo que el típico problema de la temperatura en una PC será menos recurrente. Eso sí, no esperes que la batería dure mucho cuando tengamos todo esto (tanto juegos como los ventiladores) activos, por lo que, una vez más, te verás en la necesidad de mantenerla enchufada.

Steam Deck y similares

La tercera opción todavía sigue siendo lejana en Latinoamérica, pero sin duda se volverá cada vez más común con el paso de los años. Te hablamos de las computadoras portátiles hechas para juegos, entre las que se encuentra la conocida Steam Deck.

Aunque no lo creas, la Steam Deck no es la primera plataforma de su tipo. En Asia, y desde hace años, marcas tecnológicas han lanzado equipos similares tras el lanzamiento de procesadores más potentes y de menor consumo como los Ryzen, entre ellas podemos hallar la Steam Deck, la Aya Neo, la GPD Win, etc.

Steam Deck, la exitosa consola portátil de Valve compatible con Windows. Foto: Gamerfocus