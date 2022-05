PlayStation: ¿cuánto costará adquirir videojuegos de PS1 sin contar con PlayStation Plus?

Desde que PlayStation anunció que haría cambios en su membresía de videojuegos llamada PlayStation Plus, casi toda la comunidad se emocionó por los nuevos títulos que traería, pues una de las promesas que hizo la compañía fue que daría vida a los contenidos de antaño. Pese a lo confusa que ha sido la información sobre PlayStation Plus en su versión renovada, Sony ha explicado que no será necesario ser suscriptor del servicio para poder descargar un juego antiguo.

En el caso de haberlos conseguido con anterioridad en las tiendas digitales de PS3 y PSP, el sistema reconocerá la compra y solo restará descargar el juego en PS4 o PS5. Si eres de los usuarios que no los compró y quieres realizar la adquisición, lo podrás hacer solo con algunos títulos, que por ahora están disponibles.

Respecto a los precios, sabemos muy poco; sin embargo, el portal japonés de videojuegos llamado Gematsu ha anunciado que un título como Syphon Filter podría costar alrededor de US$ 10 en la tienda de Estados Unidos.

En cuanto a los juegos de PSP, el precio podría ser el mismo o incluso más barato que la versión de PlayStation 1. Eso sí, si queremos obtenerlos, este es el valor que debemos pagar por cada uno, lo que no es conveniente si comparamos el monto de una membresía de suscripción, que bordea los 40 dólares, aproximadamente.

¿Cuáles son los juegos de PS1 y PSP que estarán disponibles en la membresía mensual de PlayStation?