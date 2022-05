‘Call of Duty: Modern Warfare II’ confirma su fecha de lanzamiento con la Task Force 141

Activision vuelve a la carga con más detalles sobre su próximo videojuego, Call of Duty: Modern Warfare II, la nueva entrega de la saga de shooters bélicos que traerá a viejos conocidos. Conoce su fecha de lanzamiento y personajes principales.

Desde la página oficial del videojuego, se confirma que Call of Duty: Modern Warfare II se lanzará el próximo 28 de octubre de 2022. La compañía describe este título como el inicio de una nueva era; además, anuncia el regreso de la temible Task Force 141.

PUEDES VER: Fall Guys podrá ser descargado de manera gratuita para los usuarios de Nintendo Switch y Epic Games Store

Con el anuncio de su fecha de lanzamiento, la compañía reveló el regreso de Simon ‘Ghost’ Riley, Capitán John Price, Kyle ‘Gaz’ Garrick, John ‘Soap’ MacTavish y Alejandro Vargas, siendo este último un operador de origen mexicano.

¿Qué es la Task Force 141?

Si no has jugado las entregas originales de Modern Warfare, debes saber que la Task Force 141 es una “fuerza multinacional de operaciones especiales compuesta por norteamericanos, australianos, británicos y otras fuerzas armadas que poseen experiencia en operaciones encubiertas”, según se lee en Call of Duty Wiki.

Esta fuerza de operaciones encubiertas fue creada por John ‘Soap’ MacTavish y es la protagonista de Call of Duty: Modern Warfare 2, juego original que se lanzó en 2009, pero dentro del lore fue disuelta en 2016 y sus miembros tomaron distintos rumbos.

De esta manera, volveremos a ver a los integrantes originales de la Task Force 141 dentro de Call of Duty: Modern Warfare II de 2022, en el que también estará un nuevo operador, Alejandro Vargas, cuyo rol dentro de la historia que pretende contar Inifinity Ward aún no conocemos.