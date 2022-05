Streamer rechaza oferta para promocionar juegos móviles: “No dedicaré mi tiempo a esa basura”

En los últimos días, el streamer Felix ‘xQc’ Lengyel se encuentra en el ojo de la tormenta por las controversiales transmisiones que tuvo en Twitch por juegos de azar y apuestas. Participar en esa clase de títulos le genera grandes ingresos, porque forma parte de múltiples campañas promocionales. Pese a ello, no significa que suela acceder a cualquier oferta que le hagan llegar.

Recientemente, el creador de contenido aclaró que el hecho de que le paguen mucho dinero no es el único motivo por el que juega y transmite videojuegos de azar. Es necesario recordar que confesó que tenía un problema con las apuestas y que incluso perdió una suma millonaria por su adicción.

Además, xQc quiso ser tajante frente a cualquier duda y reveló que rechazó una cuantiosa oferta con tal de no promocionar juegos para dispositivos móviles. Con ello trató de ejemplificar que no hace lo que sea en su canal de Twitch por un beneficio económico.

Ahora, en una transmisión en vivo, indicó que suele aceptar patrocinios de apuestas porque disfruta jugar esa clase de títulos. Por el contrario, descarta las propuestas que le resultan poco atractivas.

“Me ofrecieron medio millón o un millón para jugar juegos móviles durante una cierta cantidad de horas, ¿y qué pasó? Dije que no. Naturalmente, algunos de estos juegos no me gustan y no me divierto con ellos, así que soy menos propenso a jugarlos. No puedo dedicar mi tiempo a esa basura cuando puedo hacer otra cosa”, sentenció el streamer.

Felix ‘xQc’ Lengyel no reveló quienes lo contactaron para dichas campañas, pero no es la primera vez que rechaza una oferta de ese calibre. Hace pocos meses se hizo viral por negarse a impulsar los NFT.