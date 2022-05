El esperado remake de The Last of Us podría llegar este año para PlayStation 5

¡Por fin! Después de muchos años, la espera habría terminado para todos los fanáticos de The Last of Us, pues, de acuerdo a una nueva información compartida por Jeff Grubb, insider reconocidos de videojuegos, en el portal Kinda Funny Gamescast, existe la posibilidad de que el remake del título de suspenso llegue para la consola PlayStation 5.

El leaker comenta que ha escuchado revelaciones que van más allá de rumores, en las que se afirman que el popular juego de la desarrolladora Naughty Dog podría llegar a fines de este año y que la probabilidad es muy grade. “Sigo escuchando que saldrá este año”, añadió Grubb en otra entrevista con el medio VGC.

Esta filtración complementa la gran ola de rumores y reportes relacionados a esta nueva versión, la cual inició con una supuesta revelación por parte de Bloomberg y el famoso insider Tom Henderson, quienes anunciaron a inicios de este 2022 que la remasterización ya se encontraba en las fases finales de desarrollo y que saldría en la segunda mitad de este año.

Es necesario resaltar que, hasta el momento, no hay nada confirmado por la compañía realizadora, ni por los ejecutivos encargados del juego, por lo que, si se quiere ver a Ellie y Joel de nuevo, queda esperar reportes oficiales de PlayStation, como también de Naughty Dog sobre este asunto.

En tanto, lejos de la nueva versión de PS5, la empresa ha confirmado que todavía está trabajando en el tan esperado componente multijugador para The Last of Us 2, y que, además, está involucrada en la adaptación televisiva de acción en vivo de la serie de HBO, que actualmente tiene como objetivo para estrenar el próximo año .