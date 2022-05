Un paso adelante: presencia de mujeres gamers en el desarrollo y consumo de videojuegos aumenta

La industria gaming ha ido evolucionando para bien en los últimos años, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de los videojuegos, un mercado que ya cuenta con una importante presencia de mujeres que cumplen roles importantísimos en cada uno de los procesos.

Según detalla Katherine Vildoso, coordinadora académica de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital de Toulouse Lautrec, en el Perú las mujeres representan el 23% de los profesionales dedicados a la creación y desarrollo de videojuegos y casi el 45% del público que los consume.

Estos porcentajes son muy contundentes y, al mismo tiempo, bastante positivos, ya que demuestra que las mujeres peruanas están logrando hacerse un lugar relevante dentro de esta industria que, lamentablemente, sigue muy estereotipada y dominada por hombres.

Asimismo, si vemos un panorama más amplio dentro de la creación de juegos, nos encontramos con diseñadoras y productoras con una inmensa experiencia dentro del gaming, como Emilia Schatz, una diseñadora estadounidense que es parte de Naughty Dogs, estudio de PlayStation Studios, que participó en el desarrollo de niveles par Uncharted 3: Drake’s Deception, la creación de The Last of Us, ocupó el cargo de diseñadora codirectora en Uncharted 4: A Thief’s End y co-diseñadora en The Last of Us Part II.

Por otro lado, se encuentra Jade Raymond, una de las creadoras de videojuegos más importantes de la industria. Entre sus logros encontramos ser la cocreadora del primer Assassin’s Cred cuando era parte de Ubisoft Toronto, y fue directora del primer Watch Dogs.

También actuó creativamente en Far Cry 4. En Electronic Arts fue productora de The sims Online y estuvo detrás del desarrollo de Battlefront II. Actualmente, tiene su propio estudio de videojuegos llamado Haven, el cual fue adquirido por Sony.

No cabe duda de que el sector también ha impactado positivamente para que la mujer tenga mayor participación en el gaming, ya esa en los cargos de programación, arte, producción o comunicaciones.

“Las mujeres que estamos logrando hacernos un espacio en esta industria tan competitiva, estamos demostrando que tenemos las ganas, la capacidad y el mérito para liderar y participar de proyectos de gran trascendencia y complejidad”, señaló Vildoso.

Por otra parte, la experta comenta que la presencia femenina dentro de las carreras de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital también aumentó. “Antes, por cada treinta estudiantes hombres había una estudiante mujer; pero en los últimos tres años, esa cifra ha crecido de cuatro o cinco estudiantes mujeres”.