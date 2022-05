GTA: The Trilogy, la trilogía de juegos de Grand Theft Auto, retrasa su versión para móviles

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ya se encuentra disponible en consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch; sin embargo, estas no iban a ser las únicas plataformas donde se podía jugar, ya que Take-Two Interative, empresa dueña de Rockstar Games, también confirmó una versión de este pack de juegos conformado por GTA Vice City, GTA 3 y GTA San Andreas para dispositivos móviles iOS y Android, el cual iba a llegar a mediados del presente año.

No obstante, esto no sucedería. El reciente reporte financiero de Take-Two Interactive revela que el estreno de la versión para iPhone y Android de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition se retrasará hasta 2023.

En un inicio, esta trilogía de videojuegos iba a llegar durante la primera mitad del presente año, pero ahora los jugadores deberán hasta marzo o junio de 2023 para explorar el mundo criminal de Liberty City, Vice City o San Andreas.

¿Por qué se retrasó la versión para móviles de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition”?

Aunque la compañía no reveló los motivos por los cuales la trilogía de juegos de GTA se retrasó para dispositivos móviles, se cree que tiene que ver por la optimización de los mismos, un problema que también fue visto en la edición para consolas.

Recordemos que cuando GTA: The Trilogy se estrenó en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, los jugadores se quejaron en redes sociales y foros señalando que el pack de juegos presentaba una gran cantidad de bugs, así como la mala implementación de detalles que distaban del estilo artístico que tenían los títulos originales.