FIFA se aliaría con 2K, desarrolladores de NBA 2K, para crear sus próximos juegos de fútbol

Electronic Arts confirmó hace unos días que renovará su saga de juegos de fútbol cambiándole de nombre, por lo que ya no se llamarán FIFA, sino que ahora serán EA Sports FC. Debido a ello, el ente máximo del deporte rey no habría cesado en su intención por desarrollar sus propios videojuegos de balompié, aunque Take-Two podría mostrarse como su nuevo aliado.

El motivo de la ruptura entre Electronic Arts y la FIFA es porque este último pedía el pago de 1.000 millones de dólares para renovar la licencia por cuatro años; es decir, hasta le próximo mundial, además de limitar el desarrollo de títulos. Debido a ello, el estudio canadiense rechazó la oferta, lo cual dio pie a la creación de EA Sports FC, que podremos conocer recién a mediados de 2023.

Por otra parte, el organismo inició la búsqueda de editores para que se encarguen del desarrollo de sus próximas producciones de fútbol y, pese a que se pensaba que nadie podía pagar tremenda cantidad, todo indicaría que sí hay una compañía: Take-Two.

Si bien tendremos FIFA 23 a finales de este año, lo cierto es que la FIFA solo otorgaba el nombre para el videojuego, pero no los desarrolladores, ya que estos pertenecen a Electronic Arts.

Sin embargo, el estudio encargado para desarrollar la nueva entrega de FIFA sería 2K, uno de los que pertenecen a Take-Two, conocidos por la creación de juegos de las asociaciones NBA, WWE, NFL, entre otros.

De acuerdo a la información publicada por Alfa Beta Juega, portal especializado en videojuegos, se sabe que dicha firma tiene toda la intención de aumentar su catálogo de licencias, aunque uno de sus máximos representantes aseguró que no hubo conversaciones con la FIFA.

No obstante, en una nueva oportunidad, cuando se le volvió a consultar sobre la intención de expandir sus licencias, uno de los representantes de la compañía reiteró su interés. No obstante, por el momento no hay nada oficial por ambas partes, por lo que habrá que esperar en qué termina este posible acuerdo.

De momento, EA se ha mostrado bastante satisfecha tras la culminación del acuerdo con FIFA y aseguran que tendrán mayor libertad creativa para hacer mejores juegos.