Apex Legends estrena su versión móvil y ya se encuentra disponible en iPhone y Android

Uno más entró en la competencia. Esta vez no hablaremos de Fortnite, Free Fire o Call of Duty Mobile, sino de Apex Legends Mobile, la nueva versión del reconocido juego multiplataforma (Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch) que a partir de hoy, 17 de mayo, también incluirá una opción para que los usuarios de iOS y Android puedan jugarlo desde sus celulares. Se trata de una versión hecha desde 0 del famoso Battle Royale, la cual toma las bases que sentó la versión para PC y consolas y las adapta a las necesidades del mundo del gaming para móviles.

Apex Legends es uno de los mejores Battle Royale que existen en el mercado y tiene una gran cantidad de jugadores. Es un juego entretenido, balanceado, que engancha y con una competencia intensa y sana.

Lo mejor de todo es que este videojuego replicará lo que se ha hecho en sus otras versiones y estará disponible de manera gratuita en la Play Store y App Store. Eso sí, a diferencia del juego de PC, este APEX no participará en el mismo Battle Royale de las otras consolas y contará con microtransacciones. Eso sí, ninguna de estas ofrecerá algún tipo de ventaja competitiva. Únicamente se trata de skins y un Pase de Batalla repleto de contenido cosmético.

Para descargarlo, lo primero que necesitas es contar un celular iPhone o Android, que en lo posible tenga la versión actualizada de su sistema operativo. Una vez que cuentes con eso, simplemente debes tener una cuenta de la App Store o Google Play y buscar Apex Legends Mobile en la tienda de tu dispositivo.

En caso no los encuentres, aquí te dejamos los links para las descargas respectivas: