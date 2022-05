Los mejores juegos gratis para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC de este fin de semana

Ya están aquí los juegos gratis del fin de semana. Si ya reclamaste los regalos de Epic Games Store, debes saber que no son los únicos títulos que puedes descargar sin costo alguno, ya que también hay increíbles regalos, muchos de ellos temporales, para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Si tienes una PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S o Nintendo Switch, debes saber que para acceder a estos juegos gratis necesitarás tener una membresía en sus servicios de suscripción, ya sea PlayStation Plus, Games With Gold o Nintendo Switch Online, mientras que en el caso de PC solo bastará con reclamarlos en las tiendas de Epic Games Store o Steam.

Juegos gratis para PS4 y PS5 con PlayStation Plus

FIFA 22 – (PS4 y PS5) disponible hasta el 7 de junio de 2022

Tribes of Midgard – (PS4 y PS5) disponible hasta el 7 de junio de 2022

Curse of the Dead Gods – (PS4) disponible hasta el 7 de junio de 2022

The Division 2 – disponible hasta el 16 de mayo sin PlayStation Plus

Juegos gratis para Xbox One y Xbox Series X|S

Games With Gold

Yoku’s Island Express – disponible hasta el 31 de mayo

Hydro Thunder Hurricane – disponible hasta el 15 de mayo

Truck Racing Championship – disponible hasta el 15 de mayo

Free Play Days (necesitas Gold o Xbox Game Pass)

WRC 10 – disponible hasta el 15 de mayo

Lawm Mowing Simulator – disponible hasta el 15 de mayo

The Division 2 – disponible hasta el 16 de mayo

Juegos gratis para Nintendo Switch

Mario Golf – gratis con Nintendo Switch Onlie + Expansion Pack

Juegos gratis para PC (Epic Games Store o Steam)

Epic Games Store

Prey – disponible hasta el 19 de mayo

Jotun: Valhalla Edition – disponible hasta el 19 de mayo

Redout: Enhanced Edition – disponible hasta el 19 de mayo

Steam