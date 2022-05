¿Steam es monopolio? Usuarios opinan sobre demanda a Valve por presunta anticompetencia

Valve se tendrá que enfrentar a una investigación similar a la que el propio Bill Gates protagonizó por Windows a fines de los 90. La compañía de Gabe Newell, creadores de Steam, la tienda digital para juegos de PC con más usuarios en el mundo, ha sido acusada por una desarrolladora de incurrir en prácticas monopolísticas.

La denuncia fue hecha en 2021, por el estudio Wolfire Games, una compañía indie que ha lanzado títulos como Overgrowth y más recientemente Receiver II. Según los desarrolladores, el modelo que tanto Valve como Steam imponen en la industria resultaría abusivo para las demás compañías, especialmente las más pequeñas.

Según ha reportado el portal Bloomberg, John C. Coughenor, juez de la corte del distrito oeste de Washington, dio su aprobación para que la demanda prosiga a una fase de investigación, por lo que, ahora, Newell y compañía tendrán que presentarse a testificar.

En Wolfire Games señalan que el modelo de Steam va “en contra de la libre competencia en el sector de videojuegos de PC” y que sus prácticas son “suficientes para sospechar que sacan provecho de su posición dominante para tomar una postura amenazante en el mercado”.

La ley no ve con buenos ojos a Steam

El propio juez de la corte antes mencionada ha comentado sobre el hecho: “Steam opera con reglas escritas y no escritas para ejercer control sobre los desarrolladores, lo que afecta así en cómo se venden y se fijan los precios de los juegos, hasta los que no están presentes en la plataforma. Todo esto es suficiente para alegar de manera plausible una conducta ilegal”.

David Rosen, uno de los hermanos que cofundó Wolfire Games, indicó en declaraciones a Kotaku que Steam ha obtenido un crecimiento tal que muchos de los desarrolladores y editores del mercado ahora ven difícil encontrar mejores opciones en otras plataformas (como Epic Games Store). “ La simple idea de no publicar tu juego ahí representa un riesgo financiero. Es como si nosotros, los encargados de desarrollar y publicar, no tuviéramos poder de decisión”, comenta.

La comunidad reacciona

Cientos de cibernautas en redes sociales y foros de la comunidad han mostrado su parcial apoyo a Steam. Uno de ellos asegura: “Supongo que el monopolio al que se refieren es que nos ofrecen guardado gratuito en la nube, buenos precios en monedas locales, soporte a Linux cuando todos lo ignoran, impulsar nuevas ideas de hardware, proyectos de código libre, soporte a Mac, servicios de comunicación gratuitos, mantener un sistema de reseñas de productos abierto, foros, comunidades, soporte, etc. (…) No queda claro lo del monopolio cuando ellos no son dueños de Windows, Linux ni MacOS. Steam tiene casi 20 años en el mercado. Cuando todos los estudios third-party de juegos para consolas ignoraban al PC gaming, llegó Valve a intentar hacer la diferencia”.

“¿Que no hay competencia en el mercado? La mayoría de mis juegos están en Epic (a punto de regalos). El servicio al que está destinado dinero de forma más consistente es Xbox Game Pass, e incluso GOG es buena opción por la ausencia de DRM. Creo que si es Steam es tan ‘imbatible’ hoy es por ser la plataforma más completa de todas”, señala el usuario Santrom.

“Steam tiene más tiempo en el mercado que otras distribuidoras de juegos de PC. Obviamente la gente la recomienda como la plataforma principal, antes que EA Origin, UPlay, etc. Las cuales salieron años después (y ni hablemos de Epic Games Store). En todo ese tiempo, solo pensaron en sus intereses antes de invertir en mejoras para el usuario como perfiles, mercado, etc. Al menos con Steam podemos vender objetos de otros juegos para poder adquirir más títulos o mejores cosas. Algo que otras compañías no quieren hacer”, señala el usuario PlayerX en un conocido foro de la comunidad