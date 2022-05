Nintendo Switch ha superado en ventas a la PS4 en Estados Unidos

Desde que fue lanzada en marzo de 2017, la Nintendo Switch, la última consola de sobremesa (y también híbrida) de Nintendo, ha logrado hacerse un nombre entre muchas otras plataformas de éxito a lo largo de la historia. Sus ventas han ido creciendo poco a poco incluso en medio de una pandemia mundial, y ahora acaba de vencer a una de las máquinas más exitosas de los últimos años, aunque solo en Estados Unidos.

Según el servicio de seguimiento de ventas retail de The NPD Group (una de las empresas de asesoría más destacadas de la industria gaming), las últimas cifras de consolas en Estados Unidos señalan que la Nintendo Switch acaba de superar los números de la PlayStation 4.

Tal como recogió Mat Piscatella –director de The NPD Group–, la Nintendo Switch es la consola con mayores unidades vendidas tanto para abril de 2022 como en lo que va del año. La sigue la propia Xbox Series X|S de Microsoft.

Con esto, la Switch ya acumula un significativo número de ejemplares vendidos en toda su vida comercial, y ha superado ya las cifras de la PS4 en dicho país, convirtiéndose en la cuarta consola de sobremesa con mejores ventas en la historia de Estados Unidos y en la sexta en todo el mundo.

April 2022 US NPD THREAD - April 2022 consumer spending across video game hardware, content and accessories declined 8% when compared to a year ago, to $4.3 billion. Hardware gains were unable to offset declines in content and accessories spending. pic.twitter.com/0E0yGqP37V

US NPD HW - Lifetime unit sales of Nintendo Switch have now surpassed those of PlayStation 4, making it the 4th highest unit selling console in U.S. history, and the 6th highest unit selling video game hardware platform overall. In console it trails only PS2, Xbox 360 and Wii.