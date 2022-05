Free Fire es el juego para dispositivos móviles más popular en Perú, según estudio

Free Fire es un battle royale free to play para dispositivos móviles que goza de una inmensa comunidad en todo el mundo. El videojuego fue desarrollado por Garena y ofrece, constantemente, artículos gratuitos por medio de códigos de canje, la agenda semanal y eventos temáticos.

No está demás decir que Free Fire se puede descargar y jugar gratis en teléfonos Android y iPhone. Además, cuenta con dos versiones: una estándar y otra llamada Free Fire Max, que añade mejores gráficos, más modos de juego y otras novedades.

Precisamente, el battle royale creado por Garena, así como otros títulos para smartphones, fueron parte de un informe llamado Estado de los Juegos Móviles 2022, desarrollado por Data.Ai, en el que se incluyó a los jugadores peruanos, ¿cuál fue el resultado?

El reporte se enfocó en tres categorías: descargas, monetización y número de jugadores activos mensuales en Perú. Para la sorpresa de muchos, Free Fire es el número uno en cada uno de estos topics.

Infore de Data.AI revela que Free Fire es el juego más descargado, el que más usuarios activos mensuales tiene y el de mayor monetización en Perú. Foto: Data.Ai

Por ejemplo, el juego de Garena es el más descargado en el territorio nacional, y ha superado a títulos como Among Us, Bridge Race, Roblox, Tiles Hop, Ludo Club, Craftsman: Buidling Craft y Candy Crash Saga.

En el apartado de monetización, a Free Fire lo siguen Roblox, Pokémon GO, Brawl Stars, Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga, Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale, entre otros.

Finalmente, el battle royale de Garena tiene más jugadores activos mensuales que COD: Mobile, Pokémon Unite, AetherSX2, Candy Crush Saga, Among Us, Brawl Stars, Ludo Club, Clash Royale y Pokémon GO.