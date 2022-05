Avatar Frontiers of Pandora llegará en diciembre de este año

Junto al nuevo tráiler de la esperada película “Avatar: the way of water”, el anuncio de su videojuego se dio antes de lo esperado. Ubisoft, una de las compañías desarrolladoras más importantes del mundo, lanzó la información de que el misterioso proyecto que se basa en el universo de James Cameron llegará este mismo 2022.

Este título, denominado como Avatar: Frontiers of Pandora, fue anunciado por primera vez hace un par de años, pero no hubo mayor detalle desde entonces. Por ello, en esta nota te enseñaremos toda la información disponible hasta el momento.

“Avatar: Frontiers of Pandora va a llegar junto con la película, que esperamos sea una de las más grandes del año y de los próximos años, así que estamos convencidos que va a ser un gran título”, declaró Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft Entertainment SA.

El largometraje se estrena en los Estados Unidos el 16 de diciembre, por lo que los fanáticos pueden esperar el juego para esa misma semana o la siguiente.

¿Qué otros proyectos está desarrollando Ubisoft?

La compañía también mencionó a otros dos proyectos de alto perfil: Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Skull & Bones, ambos títulos serán lanzados durante el año 2023.

Al respecto de este último, Guillemot recalcó que vienen trabajando duro para traer algo novedoso y revolucionario al mercado.