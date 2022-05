Need for Speed Mobile: filtran increíble gameplay del juego de carreras para iOS y Android

Electronic Arts está apostando por los juegos móviles con mucha fuerza. Luego de confirmar la fecha de lanzamiento de Apex Legends Mobile y anunciar un título del Señor de los Anillos para smartphones, en redes sociales se filtró un video gameplay que pertenecería a Need for Speed Mobile.

No es un secreto que los últimos videojuegos de la saga de Need for Speed han sido duramente criticados por la comunidad, por lo que Electronic Arts le ha cedido la IP a Criterion Games, quienes junto al estudio Codemasters ya se encuentran trabajando en otra entrega que promete dar que hablar.

Sin embargo, no sería la única sorpresa por parte de EA. En el canal de Discord que pertenecería a un usuario llamado KuruHS se publicó un video y varias fotografías de lo que sería Need for Speed Mobile, pero este contenido fue eliminado rápidamente por su autor.

Afortunadamente, otros miembros de dicho canal lograron rescatar todo este contenido y el usuario conocido como NEO_NoiseBomb lo publicó en su cuenta de Twitter revelando algunos detalles importantes.

El mapa de Need for Speed Mobile sería Palm City. Foto captura: Twitter

Por ejemplo, se dice que el gameplay del juego para dispositivos móviles de NFS pertenecería a Tencet, estudio que estaría detrás de esta entrega. Además, se menciona que el mapa sería Palm City, así como la posible existencia de un sistema de monetización.

¿Qué autos podrás manejar? En las imágenes compartidas aparecen dos automóviles: McLaren F1 y un Lamborghini Gallardo Spyder, lo extraño es la presencia de este último, ya que no se le vio más desde el mítico Need for Speed Most Wanted de 2012.