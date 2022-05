EA lanzará nuevo videojuego para celulares de “El señor de los anillos”

Además de Harry Potter, una de las sagas de películas más icónicas de este nuevo siglo es “El Señor de los Anillos”, la popular novela de fantasía escrita por J. R. R. Tolkie que debutó en los cines en 2001 y ha tenido tanto éxito que ha podido llegar a otros rubros como los videojuegos.

Resulta que, con el nombre de The Lord of the Rings: Heroes of Midde-Earth, la desarrolladora Electronic Arts (EA) publicará este nuevo juego RPG, pero con la gran diferencia de que ya no será para consolas, sino que la aventura ficticia ahora estará disponible para dispositivos móviles y será free-to-play.

De acuerdo a la descripción ofrecida por la empresa encargada, los usuarios participarán de una historia inmersiva, combates por turnos y un profundo sistema de coleccionables, así como también estarán presentes los personajes más reconocidos de los libros originales.

Cabe resaltar que esta es la primera vez en 13 años que EA publica un juego con la temática del Señor de los Anillos; asimismo, debuta en el desarrollo de una entrega móvil para la franquicia. Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre este próximo título, aunque se ha anunciado que las modalidades de prueba saldrán en los siguientes meses del presente año.

En tanto, la noticia cae a pelo para los fanáticos de la saga, pues en los últimos años, los juegos móviles relacionados a la cinta han ido desde trivia hasta el pinball, mientras que otros juegos de estrategia en tiempo real indies han acoplado lo más actual en tecnología para celulares.