Call of Duty tiene tanta gente trabajando en sus juegos que podría fundar una ciudad

No es secreto que, desde hace mucho tiempo, los videojuegos dejaron de ser proyectos de menor escala. El avance de tecnologías como la inteligencia artificial y los gráficos cada vez más realistas no solo requieren a profesionales completos en diferentes áreas, sino también a equipos conformados por un ejército de personas por la cantidad de tareas que deben realizarse. Esto se ha reflejado en un último informe lanzado por Activision, el cual revela cuántas almas están detrás de toda la franquicia Call of Duty.

Por si no lo sabías, Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos más populares desde hace más de una década, y es, precisamente, una de las que más trabajo requiere, ya que se trata de una saga con lanzamientos anuales.

A diferencia de series similares como las de los deportes (FIFA, NBA 2K, MADDEN, etc), el esfuerzo requerido para desarrollar una entrega de Call of Duty es mayor. El juego cuenta con gran variedad de escenarios, armas, elementos nuevos que balancear, entre otros, los cuales no podrían completarse con un equipo de pocas personas.

La ciudad de Call of Duty

Según ha recogido el portal TweakTown, la cifra oficial de empleados que trabajan en la saga de Call of Duty es inmensa. La conocemos gracias al último informe que Activision le hizo llegar. ¿Cuántos son? Nada menos que más de 3.000 trabajadores.

Vale precisar que esta cifra se reparte entre los tres lanzamientos actuales de la saga, los cuales son Call of Duty: Vanguard, Call of Duty Warzone y COD Mobile, además del próximo título principal.

Este descomunal conjunto de colaboradores representa más del 30% del total de la compañía (Activision) y es una de las más claras demostraciones recientes de que el gaming ha crecido a pasos agigantados en cuanto a desarrollo.

Contraste con Battlefield 1942

Como una curiosidad aparte, te recordamos que Battlefield 1942 (el primer juego de la saga Battlefield, la más directa competencia a Call of Duty) fue creado en 2002 por un equipo de apenas 14 personas.