Mario, Minecraft y Zelda dominan lista de juegos más ‘adictivos’ de la historia

¿Alguna vez has oído el término enganchante o adictivo para referirse a los videojuegos? Pues, tal cual como sucede en la música, el diseño de juegos también puede incluir los llamados ‘ganchos’ que son capaces de captar fuertemente tu atención para que te sea difícil querer dejar de disfrutarlo. Una conocida web dedicada al gaming acaba de publicar una lista con las que son, a su parecer, las 10 entregas más enganchantes de la historia. ¿La sorpresa? La ausencia de títulos como Fortnite y LoL.

Mencionamos a Fortnite y LoL porque, pese a lo que puedan opinar muchos, son dos de los títulos más jugados en el mundo, al menos en occidente, y, por supuesto, el hecho de que sean gratuitos también los hace accesibles a millones de personas en todo el globo.

Ninguno de los dos está incluido en la lista. Si bien hay algunas entregas relativamente recientes, como Minecraft, los de Ranker han tenido especial predilección por videojuegos de Nintendo y otras franquicias conocidas, como GTA y The Elder Scrolls.

Los 10 juegos más ‘adictivos’ de la historia, según Ranked

Esta es la lista completa:

1. The Elder Scrolls V: Skyrim

2. Super Mario Bros. 3

3. World Of Warcraft

4. Super Smash Bros

5. Grand Theft Auto: San Andreas

6. Minecraft

7. The Legend Of Zelda

8. The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time

9. Super Mario 64

10. Mario Kart 64.

La lista, como puedes ver, está liderada por The Elder Scrolls V: Skyrim, un popular videojuego de rol lanzado en 2011 que se ha llevado infinidad de elogios desde entonces. Pese a que no es un título de poca calidad, la razón por la que probablemente ha liderado el listado es que es considerado muy ‘adictivo’ por el hecho de que se nos permite tomar el rol de un personaje y hasta modificar su apariencia.

Otros juegos incluidos, como Minecraft y World of Warcraft, cuentan con dinámicas semejantes. El resto son, en su mayoría, aventuras protagonizadas por Mario Bros y Link de The Legend of Zelda.