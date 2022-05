¡Por fin! ‘Zelda: Ocarina of Time’ logra entrar al salón de la fama en su primera nominación

La espera valió la pena. El Museo Nacional de Juegos de Estados Unidos, que desde el 2015 selecciona anualmente 12 juegos de diferentes épocas para incluirlos en el Salón de la Fama de los Videojuegos, ha anunciado los títulos que se incorporarán este año. Y el principal protagonista esta vez es The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ya que la comunidad gamer había solicitado su inclusión desde hace bastante tiempo.

Lo sorprendente de esta hazaña es que Ocarina of Time ingresó a este reconocido grupo sin haber estado nunca antes nominada como finalista, y este año logró entrar en su primera vez. El capítulo inicial en 3D de la saga Zelda es reconocido como uno de los mejores títulos de todos los tiempos, también denominado como el progenitor de los juegos de acción, y —hasta la fecha— sigue siendo el juego con la puntuación más alta por parte del portal especializado Metacritic.

En tanto, la lista la completan otros juegos icónicos como Ms. Pac-Man, Sid Meier’s Civilization y Dance Dance Revolution; por otro lado, los juegos que también fueron convocados para quedar en la lista final, aunque no corrieron la misma suerte, son los siguientes: Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue y Words with Friends.

Estas entregas se suman a la lista restringida que integran históricos juegos como Super Mario Bros, Mortal Kombat, Doom, Tetris, Space Invaders, Donkey Kong, Starcraft, Super Mario Kart y muchos más. Para comprender mejor los criterios de selección para este reservado grupo, puedes ver el siguiente video: