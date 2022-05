Doctor Strange y el ‘multiverso gamer’: las mejores apariciones del hechicero en los juegos

Doctor Strange y el multiverso de la locura, la nueva película de Marvel que explora el escenario multiversal para el futuro del UCM, se ha estrenado el último jueves 5 de mayo con diferentes críticas, entre las que aparecen cuestionamientos sobre si el hechicero cumple como protagonista y respecto a si el film necesitó más cameos para poder satisfacer a la audiencia.

El héroe de las artes místicas debutó en la pantalla grande en el año 2016 con su primera cinta, pero antes de eso ya había tenido participación en otras industrias, tales como la gaming, ya que ha podido aparecer en algunos videojuegos que hasta la fecha son recordados.

En esta nota, repasaremos los roles que tuvo Dr Strange en algunos de los títulos de las diferentes consolas que han habido en los últimos años. Cabe resaltar que se tomarán en cuenta las entregas en las que pudo ser un simple personaje secundario y también aquellas en las que tuvo mayor relevancia en la historia.

Primera aparición

Un clásico de clásicos. La primera vez que Stephen Strange apareció en un juego fue por los años 80, precisamente en 1984, cuando se estrenó Questprobe featuring The Hulk, un título desarrollado por Adventure International que tiene como protagonista al guerrero verde, pero que muestra algunos vistazos del hechicero en su forma astral, así como a uno de sus principales enemigos, Nightmare, también conocido como Pesadilla.

Alianza con Spider-Man como en la última película

El maestro de las artes místicas tuvo mucha relevancia en el último film del trepamuros, aunque esta amistad ya se había podido apreciar en el videojuego The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, donde Strange ayuda a Peter Parker a ubicar a diversos enemigos por medio de un hechizo ya visto en los cómics.

Participación con LEGO y Capcom

Además de Super Smash Bros, hay otros juegos que se han dado el tiempo de reunir varios personajes de diferentes franquicias en un solo mundo. Por ejemplo, el popular juego de pelea Marvel vs. Capcom también contó con la participación de Doctor Strange, quien se midió a los mejores guerreros de la desarrolladora japonesa en duelos épicos.

Asimismo, el superhéroe que ya no posee la gema del tiempo en el UCM no solo ha tenido roles de conflicto, sino que en las subsagas de LEGO con Marvel ha cumplido un papel más tranquilo, e incluso humorístico, pues en la última entrega de los juegos de bloques es nuestro simpático guía para visitar el Sanctum Sanctorum.

Skin en Fortnite

No podía quedarse fuera. El battle royale para PC y consolas más jugado en todo el mundo también incluyó a Doctor Strange como parte de sus skins por tiempo limitado. Epic Games aprovechó el boom de su participación en No way home para anunciar que llegaría próximamente en los pases de batalla durante el capítulo 2 de la temporada 2 del shooter, aunque para conseguirlo los usuarios tenían que subir al nivel 100.

El hechicero supremo tiene muchas más participaciones en los videojuegos. Aquí te dejamos el listado completo de títulos en los que apareció: