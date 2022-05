Warcraft pudo tener un juego al estilo de Pokémon GO, pero Blizzard decidió cancelarlo

Tras la presentación de Warcraft: Arclight Rumble, se han revelado más detalles sobre los proyectos en los que había estado trabajando Blizzard en los últimos años. De hecho, un reporte publicado hace un tiempo mencionaba que la compañía estaba desarrollando videojuegos para dispositivos móviles.

Sin embargo, la información sobre esta clase de proyectos era totalmente incierta hasta que Blizzard confirmó en abril que el pasado 3 de abril presentará su premier juego de Warcraft para smartphones (Android y iPhone).

No obstante, los reportes que mencionábamos anteriormente hacían referencia a un juego de Warcraft con el estilo de Pokémon GO; es decir, de realidad aumentada, el mismo que vuelve a estar en la órbita de los gamers debido a la publicación de nuevos detalles en redes sociales.

Según Jason Schreier, periodista que informó que Blizzard estaba trabajando en un título de su saga principal con características de Pokémon GO, mencionó que el 3 de mayo se presentaría uno de los dos proyectos para celulares en lo que está trabajando la firma.

Posteriormente, señaló uno tenía características al juego creado por Niantic, mientras que el otro (Warcraft: Arclight Rumble) era similar a Clash of Clan. Sin embargo, el periodista no sabía que el estudio estadounidense ya había tomado una decisión con el primer título.

Se confirma que Blizzard canceló el desarrollo del juego de Warcraft con estilo de Pokémon GO. Foto captura: Twitter

Jez Corden de Windows Central respondió el tuit de Schreier señalando que el videojuego de Warcraft con estilo de Pokémon GO había sido cancelado.

“Aquellos que me están mandando mensajes sobre los Warcraft para celulares, creo que el Warcraft con estilo Pokémon GO fue cancelado tiempo atrás. El que será anunciado la próxima semana no tiene que ver con Pokémon GO, pero suena a que será genial por lo que he escuchado”, publicó.

Debido a ello, Schreier investigó y fuentes cercanas le confirmaron que el posible videojuego de realidad aumentada de Blizzard sí fue cancelado. “Puedo confirmar esto: el Warcraft Pokémon GO, uno de los dos juegos mencionados en mi anterior tuit, fue cancelado a inicios de este año. El otro será revelado la siguiente semana, publicaba el pasado 29 de abril de 2022″.

De esta manera, se confirma que Blizzard sí estaba trabajando en más de un juego para dispositivos móviles, siendo el de realidad aumentada uno de los más ambiciosos, pero decidieron optar por Warcraf: Arclight Rumble, el cual ofrecerá 60 personajes en miniatura, 70 mapas y estrenará pronto su beta en smartphones Android.