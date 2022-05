Trek to Yomi, el esperado juego de samuráis, estrena su épico traíler de lanzamiento

Si te gustan los videojuegos con temática de samurái, como Ghost of Tsushima o Sekiro Shadows Die Twice, te contamos que a las consolas y PC llegará un título que te permitirá convertirte en este honorable guerrero. Su nombre es Trek to Yomi y acaba de estrenar un espectacular tráiler para preparar su lanzamiento.

Trek to Yomi es un juego indie de acción y aventura de desplazamiento lateral desarrollado por el estudio Flying Wild Hog y editado por Devolver Digital, que nos permitirá controlar a un joven espadachín que buscará cumplir la promesa que le hizo a su maestro: proteger su aldea de cualquier amenaza.

Este juego indie se estrenará en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 5 de mayo. En él, recorreremos escenarios inspirados en el Japón feudal con épicos y explícitos combates contra distintos adversarios y hasta seres sobrenaturales.

Por otra parte, los propios desarrolladores del título aseguran que los gamers podrán conocer la increíble historia del protagonista a través de una gran narrativa que irá acompañada por una banda sonora que te transportará al Japón de hace varios años atrás.

Tráiler de lanzamiento de Trek to Yomi

No está demás decir que Trek to Yomi ya se encuentra a la venta en las distintas plataformas digitales, como PlayStation Store, Steam y Epic Games Store, con un increíble descuento que no querrás dejar pasar.

En el caso de la PlayStation Store, el precio real del título es de $ 19.99, pero, si tienes una suscripción activa a PlayStation Plus, recibirás un descuento de 10%, por lo que podrás hacerte con una copia digital al valor de $ 17.99.

Sin embargo, si prefieres jugarlo en tu computadora, te contamos que en Steam hay una oferta especial de 10% que estará disponible hasta el 9 de mayo, con una reducción en su precio hasta S/ 45. No obstante, en Epic Games Store aún no está a la venta.