Fortnite: se habría filtrado la skin de Wanda Maximoff, conocida como Scarlet Witch

La temporada actual de Fortnite tiene al atuendo Doctor Strange como protagonista. Sin embargo, esto cambiaría en los próximos días. Una filtración revela que Epic Games estaría por lanzar la skin de Wanda Maximoff, conocida también como Scarlet Witch.

Aunque Epic Games aún no ha realizado el anuncio oficial, en redes sociales ha aparecido una serie de imágenes in game de Fortnite, posiblemente capturas de pantalla, en las que aparece la skin de la Bruja Escarlata con el mismo traje que lucirá en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

La filtración proviene desde la cuenta de Twitter de Zatheo_, quien muestra a la heroína de Marvel en distintas circunstancias, aunque en todas las fotografías aparece de espaldas, por lo que no podemos ver en el diseño del personaje en su totalidad.

Aparecen capturas de pantalla in game de Wanda Maximoff en Fortnite. Foto: Zatheo_ vía Twitter

Aún así, es suficiente para confirmar que es el mismo traje que vimos en el último capítulo de la serie “WandaVision”, la cual fue transmitida en Disney+ y la que vestirá en la nueva película de Marvel que ya se estrenó en las salas de cine peruanas.

Pese a la emoción que pueda causar el posible aterrizaje de la skin de la heroína interpretada por la actriz Elizabeth Olsen, lo cierto es que Epic Games aún no ha revelado detalles sobre esta filtración, por lo que recomendamos tomar con pinzas lo publicado por el insider.

La skin de Scarlet Witch sería la próxima en llegar a Fortnite. Foto: Zatheo_ vía Twitter

En otras noticias, recuerda que en Fortnite ya inició la celebración por el 4 de mayo, Día de Star Wars, con una gran variedad de contenido temático que va desde skins de los personajes de la “Guerra de las galaxias”, espadas lásers, hasta misiones con impresionantes recompensas.