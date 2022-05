Fortnite: lista de misiones y recompensas por el Día de Star Wars, ‘May the 4th’

Epic Games se une a las celebraciones por el Día de Star Wars con más contenido de la Guerra de las Galaxias para Fortnite. Luego de liberar las skins y artículos temáticos de la saga dentro del battle royale, la compañía ha lanzado las misiones por el May the 4th.

Como bien sabes, todos los 4 de mayo se celebra el Día de la Guerra de las Galaxias debido al juego de palabras que se genera al mencionar la fecha en inglés (May the 4th) con la icónica frase de Star Wars: “May the force be with you”.

Es por ello que se trata de un día muy especial para los amantes de la fuerza, y los videojuegos no están exentos a ello, como lo hace Fortnite con una serie de misiones temáticas que puedes completar desde ya.

Misiones del 4 de mayo por el Día de Star Wars en Fortnite

Aterriza en un punto de control de Stormtroopers y acaba en el top 25 - Recompensa: 30.000 XP

Completa un contrato de Stormtrooper - Recompensa: 30.000 XP

Bloquea 10 ataques con una espada láser - Recompensa: 30.000 XP

Inflige 1.000 de daño a oponentes a menos de 30 metros con un fusil explosionador E-11 - Recompensa: 30.000 XP

Conduce un vehículo desde Circuito de Chonker o Aserradero Abandonado hasta un punto de control de Stormtroopers - Recompensa: 30.000 XP

Sobrevive a cinco fases de la tormenta con una espada láser - Recompensa: 30.000 XP

Completa cinco misiones del 4 de mayo, Día de Star Wars - Recompensa: Estandarte del Imperio

Recuerda que todas las misiones del 4 de mayo por el Día de Star Wars estarán disponibles en Fortnite hasta el próximo 17 de mayo, por lo que tienes dos semanas para subir de nivel tu pase de batalla y hacerte con el tan preciado Estandarte del Imperio gratis.