Antes de firmar contrato, Dr. Dre rechazó estar en GTA Online por creer que era “para niños”

Cuando se estrenó GTA Online, Rockstar Games, la desarrolladora encargada de la icónica franquicia, anunció que cada mes añadirían novedades para esta versión, con el fin de mantener actualizado el escenario donde los usuarios interactúan y cumplen misiones.

El año pasado, varios personajes y figuras públicas empezaron a hacer cameos dentro del juego, desde actores hasta cantante reconocidos como Dr. Dre, quien llegó a todos los servidores a través de la actualización “The Contract”. Sin embargo, pocos sabían hasta la fecha que su aparición corría riesgo, pues el rapero americano rechazó la primera propuesta al pensar que Grand Theft Auto era “para niños”.

Resulta que, en una reciente entrevista con BET, DJ Pooh, un escritor musical que ha trabajado con la compañía encargada del juego, habló de cómo el artista del género urbano reaccionó a la oferta inicial para aparecer en GTA. “Inicialmente, fue un simple no, pero la respuesta fue porque Dre no es un jugador o gamer profesional. No es que no le gusten o algo así, simplemente no los jugó. Era como ‘no hago cosas para niños’ y ya”, sostiene el productor.

Puede parecer extraño que alguien vea la portada de GTA Online y crea que es un juego infantil. Sin embargo, a veces, uno puede no estar muy adentrado a la industria gaming, por lo que este hecho pasó desapercibido. Fue hasta una demostración personal por parte de la empresa y DJ Pooh cuando Dre se convenció que el JDR era lo que buscaba e incluso superó sus expectativas.

En el siguiente, puedes tener un mejor vistazo de la presentación de Dr. Dre en GTA: