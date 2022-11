¿Quién era Gon, el pequeño dinosaurio cabezón de Tekken y por qué nunca volverá al juego?

Si eres fan de Tekken, seguro recuerdas a Gon, un pequeño dinosaurio cabezón que tenía uno de los ataques más extraños y poderosos del juego. Aunque muchos gamers han pedido a Namco que vuelva a incluirlo, los desarrolladores aseguran que nunca volverá a la franquicia. ¿Por qué razón?

La primera (y única) aparición de este personaje fue en Tekken 3; sin embargo, no podías elegirlo desde el principio, ya que era necesario desbloquearlo. Podías hacerlo derrotándolo en el modo Tekken Ball o alcanzando una puntuación alta en el modo Survival y escribiendo el código GON.

Una vez que desbloqueabas al pequeño dinosaurio podías utilizarlo en tus peleas, ya sea contra la máquina o en un versus con tus amigos. Incluso era posible emplear su ataque más icónico, estamos hablando de cuando daba la espalda al rival y lo hacía caer con una flatulencia.

¿Quién era Gon?

Contrario a lo que muchos piensan, Gon no es un luchador creado para Tekken 3. En realidad se trata del protagonista de un manga dibujado por Masashi Tanaka. En esta historia se nos muestra al dinosaurio cabezón en todo tipo de aventuras, las cuales se caracterizan por no tener diálogo.

“Este trabajo no contiene ningún diálogo o palabras onomatopéyicas. La gente siempre me pregunta por qué he hecho esto. Desde el principio, no creía que fuera necesario. El manga debe entenderse sin gramática. También creo que es extraño darle a los animales lenguajes humanos y hacerlos hablar”, había señalado el creador de Gon.

Tan famoso es este personaje, al menos en Japón, que apareció en otro videojuego, mucho antes de que saliera en Tekken 3. El título lleva como título GON y fue desarrollado por la empresa Tose para la Super Nintendo (SNES). Su lanzamiento se produjo en noviembre de 1994.

Debido a que su participación en Tekken 3 es solo un cameo, no tiene una historia que lo vincule al canon. Sin embargo, en una de las películas se reveló que Gon es un dinosaurio creado por el Dr. Bosconovitch, quien lo hizo participar para probar sus habilidades, aunque esto no es oficial.

¿Por qué Gon no volverá a Tekken?

Cuando iba a lanzarse Tekken Tag Tournament 2, los fans pidieron el regreso de Gon; sin embargo, el mismo Katsuhiro Harada, productor en jefe de la saga, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que este personaje no volverá, debido a inconvenientes con las licencias.