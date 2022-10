¿Cómo saber si tu PC podrá correr Fortnite, Genshin Impact u otro juego, antes de instalarlo?

Si piensas instalar Fortnite, Genshin Impact, Fall Guys u otro videojuego de moda y temes que tu PC o laptop no pueda correrlo con normalidad, te encantará saber que existen dos métodos que te permitirán averiguarlo en cuestión de segundos. Aquí te los vamos a enseñar.

La forma más sencilla de comprobar que un videojuego funcionará en tu computadora es revisar sus requisitos mínimos. Si tu ordenador los cumple, entonces no hay ningún problema y podrás instalarlo. En caso de que las características sean inferiores, no vas a poder disfrutarlo.

El problema con este método es que la mayoría de las personas no conocen los componentes de su computadora, por lo que no saben cómo comparar. Afortunadamente, hay una herramienta que te ayudará a resolver esta duda. Su nombre es Can You Run It y funciona de forma gratuita.

¿Cómo utilizar Can You Run It y verificar si un juego correrá bien en tu PC?