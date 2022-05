Se estrenan esta semana: los mejores lanzamientos de videojuegos del 9 al 15 de mayo

Los videojuegos no paran de salir, y esta semana que finaliza la primera mitad de mayo viene recargada de varios estrenos increíbles para la comunidad gamer. Además de los títulos que llegan por primera vez a los servicios de suscripción para las consolas, las principales desarrolladoras publicarán oficialmente algunas de sus entregas más esperadas por los fanáticos.

En esta lista hemos incluido los mejores lanzamientos que se producirán desde hoy, lunes 9 de mayo, hasta el domingo 15 mayo, los cuales estarán disponibles para varias plataformas, tanto de Sony, Nintendo y Microsoft, como también para las computadoras a través de Steam y Epic Games. Sin más preámbulo, te los presentamos a continuación.

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 de mayo

Un nuevo título RPG de acción que estará ambientado en el mismo mundo que ocurren los hechos de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Llegará para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Switch y PC.

Salt and Sacrifice - 10 de mayo

Esta aventura aborda una cacería sangrienta en 2D, donde jugarás con un prisionero condenado dentro de un reino en peligro. Estará disponible en PlayStation 4 y 5, y PC.

We Were Here Forever - 10 de mayo

Esta entrega retará tu mente con niveles de estrategia y rompecabezas cooperativo. Podrás probarlo en PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series S/X y PC.

Brigandine: The Legend of Runersia - 11 de mayo

Matrix Software trae la secuela del icónico juego de PlayStation de 1998 será ahora de rol táctico. El juego solo estará disponible solo para PC a través de Steam

The Centennial Case: A Shijima Story - 12 de mayo

Puedes introducirte a una historia de vida o muerte, llena de misterios por las muertes inexplicables de la familia Shijima. El juego llega para PlayStation 4 y 5, Switch y PC.

Evil Dead: The Game - 13 de mayo

Tras el cameo de Bruce Campbell en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, el actor regresa para protagonizar el juego de terror, el cual podrá jugarse desde PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Switch y PC.