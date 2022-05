Nadie quiere verlo: Overwatch 2 pierde el 99% de sus espectadores en Twitch

Hace unas semanas, se lanzó la versión beta de Overwatch 2, lo cual resultó un giro extraño por parte de Blizzard Entertainment, ya que —dentro del plan original— primero se iba a realizar el lanzamiento de una revisión multijugador y luego se iba a ofrecer contenido para un solo jugador.

No obstante, la compañía apostó por soltar el primer vistazo del juego, incluso con algunos incentivos para la comunidad, pues por cada hora de stream en Twitch que se veía del shooter, a los usuarios se les regalaría códigos y claves para poder canjearlos en la versión oficial. Con esto, se llegó a acumular más de 1,5 millones de espectadores concurrentes, entre los que querían ver gameplays y tutoriales relacionados al título.

No obstante, una semana después, todo este entusiasmo se fue de inmediato, pues se ha reportado que la segunda entrega de Overwatch ha perdido el 99% de su audiencia y ahora cuenta con un promedio de 15.000 viewers al día, cifra que reúne a los streamers de todo el mundo que realizan directos sobre el juego.

Estos pésimos números responderían a un recibimiento temporal de los fans, quienes habrían entrado solo para recibir su clave, pero sin tener una buena impresión del juego. En tanto, todo parece indicar que el título no tendrá un buen arranque, tomando en cuenta que la gran mayoría de creadores de contenido ya se dedica a otros battle royale como Fortnite, CSGO, Valorant, League of Legends, Apex Legends, Warzone, etc.