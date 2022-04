Tails, Ellie y otros personajes secundarios que son tan queridos como los protagonistas

Hace poco te presentamos a aquellos personajes que fueron tan buenos que llegaron a tener su propio videojuego, mientras que, ahora, complementaremos ese listado con los guerreros y héroes que no tuvieron la misma suerte de protagonizar un título, pero que de todas formas han quedado en la memoria de millones usuarios de la comunidad gamer.

Estos referentes han tenido roles muy importantes dentro de sus franquicias, a tal punto de colaborar en otros juegos y ser partícipes de proyectos para otras desarrolladoras. Sin más preámbulo, aquí te los presentamos.

Tails (Sonic)

Iniciamos el top con uno de los guerreros más populares de la actualidad, sobre todo por ser el principal aliado de Sonic en su nueva película. El icónico Tails, también conocido como Colitas, aunque su verdadero nombre es Miles Prower, tiene el poder de hacer girar sus colas como un vehículo volador, las cuales le permiten llegar a velocidades demasiado rápidas, pero no tantas como las del erizo azul. Su aspecto tierno y pequeño le ha servido para que la comunidad lo trate como un hermanito al que se le quiere cuidar y mimar.

Ellie (The Last of Us)

Para muchos, The Last of Us es uno de los mejores videojuegos de la generación pasada, y cuando les preguntan el motivo de esa afirmación, suelen responder que se debe al gran desarrollo de las personas dentro de la trama. Entre ellas está Ellie, que probablemente es uno de los personajes más realistas, con los que uno no puede identificarse.

Sans (Undertale)

Cuando uno escucha Undertale, en la mayoría de casos recuerda a Sans, pues, a pesar de también ser mudo como el protagonista del videojuego, se agarró dl cariño de los jugadores por su personalidad chistosa y diseño bastante simple. Con la habilidad de teletransportarse, ha demostrado que puede ser de los mejores de su saga, incluso haciendo frente a su contraparte negativa Nightmare Sans y sin dejar de lado su toque humorístico.

Wheatley (Portal)

A veces no hay que ser un súper guerrero o heroína para resaltar en un videojuego, pues con el carisma y la buena vibra que puede llegar a transmitir un personaje es suficiente para ganarse el cariño de la comunidad. Un ejemplo de ello es Wheatley, que tuvo bastante protagonismo junto a Chell, pero siempre quedando en un plano secundario a pesar de convertirse en el villano principal de Portal 2.

Luigi (Super Mario Bros)

Si bien mencionamos al hermano del fontanero en un top reciente, Luigi no podría faltar en este listado, ya que es prácticamente el personaje idóneo con estas características. Además de su saga personal Luigi’s Mansion, el héroe de gorra verde ha sido imprescindible para los demás proyectos de Nintendo, con presencia en Super Smash Bros, todos los juegos de Mario Bros y más.