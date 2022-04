Need for Speed: filtran posibles imágenes de la ciudad y el mapa completo del videojuego

Electronic Arts quiere recuperar el terreno perdido con una nueva entrega de Need for Speed, la conocida saga de carreras clandestinas de autos que, lamentablemente, ha sido muy criticada por los propios jugadores.

Han pasado dos años desde que se lanzó Need for Speed Heat, juego que no fue muy bien recibido por los gamers y la prensa especializada, lo cual fue motivo más que suficiente para que, en un inicio, la saga vuelva a las manos de los desarrolladores de Criterio Games, estudio conocido por los títulos de Burnout, Burnout Crash!, Need for Speed: Most Wanted y Need for Speed Hot Pursuit.

Sin embargo, hace poco Electronic Arts confirmó que los encargados de desarrollar la próxima entrega de NFS serán los miembros de Codemasters Chesire, quienes juntos a Criterion Games tienen la misión de devolver esta saga a lo más alto.

Aunque todavía no se sabe cuándo se lanzará exactamente este videojuego, en redes sociales y foros como Reddit ya van apareciendo las primeras filtraciones que nos dan, por lo menos, una idea de lo que nos esperaría con este juego.

El usuario conocido como Max_Lazy_10 publicó en el subreddit de Need for Speed una serie de imágenes que corresponderían al mapa completo del videojuego, así como algunas capturas de pantalla que nos dejan ver parte de la ciudad y la interfaz que presentaría el título.

Si tomamos como referencia esta filtración, el mapa principal de NFS 2022 estaría inspirado en la ciudad de Chicago y se dividiría en seis zonas completamente diferentes. Además, esta metrópoli ficticia recibiría el nombre de Lake Shore City.

El mapa de Need for Speed 2022 estaría dividido en seis zonas diferentes. Foto: Max_Lazy_10 vía Reddit

Las dos imágenes restantes habrían sido capturadas dentro del propio videojuego, pero la calidad es bastante mala, lo cual haría creer que habrían sido tomadas en las etapas tempranas de desarrollo del juego.

Posible captura ingame de Need for Speed 2022. Foto: Max_Lazy_10 vía Reddit

Así se vería la interface de Need for Speed 2022. Foto: Max_Lazy_10 vía Reddit

Por otra parte, Tom Henderson, un reconocido periodista de videojuegos, también señaló que Need for Speed 2022 sí tendría como mapa una ciudad inspirada en Chicago y agrega que en las capturas filtradas se podría ver el Lake Point Tower y 875 North Michigan Avenue.

No obstante, es importante tomar con pinzas lo dicho por ambos filtradores, ya que Electronic Arts, Criterion Games y Codemasters Chesire aún no han revelado detalles oficiales de lo que sería el nuevo Need for Speed 2022.