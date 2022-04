Los juegos de PlayStation 1 que se podrían jugar en PS4 y PS5 con el nuevo PlayStation Plus

Sony lanzará en todo el mundo, de manera escalonada, el nuevo PlayStation Plus, un servicio de streaming de videojuegos con el que busca competir con Xbox Game Pass de Microsoft, el cual permitirá a los jugadores acceder a un amplio catálogo de al menos 700 títulos.

Esta renovada versión de PlayStation Plus estará conformada por tres niveles: essential, extra y premium. Este último de ellos es el de mayor costo y el que más beneficios trae para el usuario, quien podrá disfrutar de videojuegos de PS1, PS2, PSP y PS3.

Aunque PlayStation aún no ha revelado la lista completa de juegos de generaciones pasadas que llegarán al nuevo servicio, una actualización adelantaría algunos de los títulos de PS1 y PSP que se podrían jugar en PS4 o PS5.

De acuerdo a algunos reportes publicados en el conocido foro de Reddit, cinco juegos de las primeras consolas de Sony han ido apareciendo en los servidores de PlayStation Network, los cuales formarían parte del nuevo PS Plus.

Los juegos de PS1 y PSP que llegarían al nuevo PlayStation Plus

Mr Driller (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge RAcers 2 (PSP)

Worms Armageddon (PS1)

Worms World Party (PS1).

Estos videojuegos serían parte de los 340 títulos que planea añadir Sony a su nuevo servicio de suscripción, los cuales se unirían a la rumoreada lista de títulos integrada por Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror y Syphon Filter: Logan’s Shadow.

No obstante, Sony no se ha pronunciado sobre el hallazgo realizado por el usuario de Reddit the_andshrew, por lo que recomendamos tomar con pinzas su publicación y esperar a que la compañía japonesa pueda ahondar más en detalles respecto a los juegos que ofrecerá a través del nuevo PlayStation Plus.