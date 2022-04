Conoce Amazon Luna, el nuevo servicio de streaming de videojuegos online

Pasan los años y cada vez crece más la competencia entre las compañías de videojuegos. A pesar de que empresas como Sony y Microsoft han sido de las más influyentes y abarcan una cierta mayoría en el mercado, hoy en día se van sumando marcas que se hacen crecer a la industria de los videojuegos, como es el caso de Amazon (compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube).

Esta empresa acaba de estrenar su nueva plataforma de videojuegos de streaming, llamada Amazon Luna. Se trata de un espacio virtual que nos permite jugar y experimentar nuevos videojuegos sin la necesidad de contar con una consola o de instalar los juegos en un ordenador.

En Amazon Luna, los usuarios podrán jugar en streaming de los juegos que están dentro del catálogo. Funciona como cualquier plataforma de streaming de series que usamos a diario: los títulos están instalados en los servidores de Amazon y tú accedes a través de Internet para disfrutar de los mismos.

El único requisito para empezar a disfrutar de los videojuegos es contar con una conexión a Internet estable y un mando con conexión Bluetooth, así como suscribirnos a algunos de los canales que nos ofrece Amazon Luna.

Amazon Luna tiene una prueba gratis de siete días y un precio de 9,99 dólares al mes La plataforma incluye títulos como Sonic Mania Plus, Team Sonic Racing, Mortal Shell, Observer, Grid, Merrto Exodus, Smite, Super Mega Baseball, Star Wars Pinball, Moving Out, A PlagueTale, Two Point Hospital, Megaman 11, Tennis World Tour, AO Tennis, Myst, River City Girls, Castlevania, The Surge 2, Call of the Sea, RIME, Bug Fables, Thr Surge, Katana Zero, No More Heroes, The Falconner, Disc Room, Dice Legacy, Atomix, Olija,Tacoma, SteamWorld Heist, The Pillars, WonderBoy, etc.