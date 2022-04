Activision Blizzard recibe nueva acusación por amenazar y silenciar a sus trabajadores

Los escándalos vinculados a Activision Blizzard continúan en medio de las negociaciones para su multimillonaria venta a Microsoft. En ese sentido, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos interpuso una demanda contra el estudio por varias prácticas que perjudicaron más a sus trabajadores.

Según los detalles brindados por The Verge, el estudio intentó silenciar a sus empleados y los amenazó para que no hablen sobre las demandas que enfrentan. Además, trataron de que no se discutieran sus condiciones laborales, uno de los más grandes problemas que aquejan a los desarrolladores.

La acusación se presentó debido a que la compañía prohibió a su personal hablar sobre los inconvenientes que existieron por años y que ahora son de conocimiento público. En específico, fueron impedidos de discutir sobre las demandas por acoso sexual y discriminación.

Al parecer, todo inició cuando un empleado publicó de manera interna un artículo sobre la demanda y algunos trabajadores hablaron al respecto. El sindicato Communications Workers of America argumenta que hay un claro “patrón de represalias contra los trabajadores que hablan”.

Se indica que esta práctica se ha reforzado progresivamente mientras más información y quejas sobre el caso se han difundido. Mientras tanto, Bobby Kotick, actual director ejecutivo del estudio, afirmó que trabajan para ser un “lugar de trabajo acogedor, respetuoso e inclusivo”.

Al día de hoy, desde Activision Blizzard no han comentado nada sobre la nueva polémica que perjudica más la reputación del estudio y de las personas a cargo. No queda claro si un portavoz de la empresa se pronunciará.