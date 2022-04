El logro más ‘difícil’ de los videojuegos: 10 años para desbloquearlo

Los logros, también llamados trofeos, se han convertido en uno de los elementos favoritos para millones de gamers que disfrutan de una consola o una plataforma preferida en PC. Se trata de simples mecanismos que nos darán esa pequeña sensación de consecución en un videojuego, al brindarnos premios por algún hecho específico para lucir nuestro cumplido frente a todos.

Este tipo de mecanismo existe desde hace ya más de una década, y es preciso señalar que hay millones de trofeos y logros ahí afuera, ya que un solo videojuego puede contener decenas de estos. Por ello, no nos resulta raro que existan algunos tan excéntricos como este.

El logro más difícil (y fácil) de la historia

Se trata del logro más difícil de desbloquear en la historia, al menos desde un punto de vista de tiempo. Ciertamente, no requiere de demasiada destreza; en realidad, no se necesita habilidad en absoluto, pero sí mucha paciencia.

¿Cuál es? Pues nada menos que el famoso reto Ve afuera (o Go outside) de The Stanley Parable, un popular título de conversación lanzado en 2013 para Steam. Este es uno de los muchos juegos que nacieron a partir de un mod de Half-Life, y es ciertamente uno de los más celebrados.

The Stanley Parable brilla por muchas cosas, pero una de sus características más extravagantes fue este singular trofeo o logro que se introdujo ya hace casi una década: Go outside. ¿En qué consiste? Pues en no tocar el juego durante años.

Así como lo lees. La única manera de desbloquear este particular logro es no jugar a The Stanley Parable por 5 años, o al menos así lo fue desde un inicio. En una reciente actualización para celebrar la edición Ultra Deluxe, los desarrolladores del título han decidido extender ese requisito al doble.

Como consecuencia, aquellos que quieran desbloquear el logro Go outside en este nuevo The Stanley Parable: Ultra deluxe tendrán que esperar ya no 5, sino 10 años. Una locura.