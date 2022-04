Epic Games Store regala los juegos gratis más alucinantes que puedas imaginar

Como todas las semanas, Epic Games Store suelta un par de juegos gratis para que los gamers puedan ampliar su biblioteca digital y tener un fin de semana más divertido. Si no sabes qué jugar, ya sea en solitario o con amigos, te contamos cuáles son los regalos de la conocida tienda virtual de videojuegos.

A diferencia de semanas anteriores, Epic Games Store ha sorprendido con juegos que ofrecen una temática un tanto particular. Desde el 28 de abril hasta el jueves 5 de mayo, los gamers podrán reclamar una copia gratuita de Just Die Already y Paradigm.

Se trata de dos títulos indie muy distintos el uno del otro. Por ejemplo, en Just Die Already jugarás en el rol de un anciano que acaba de ser desalojado de su residencial y tendrá que sobrevivir enfrentando a otros personajes de la tercera edad en épicas batallas.

El videojuego cuenta con cuatro nuevos escenarios, un sistema de personalización de modos de juego y, por supuesto, épicas batallas al mismo estilo de Mortal Kombat; es decir, muy sangrientas.

¿Cómo descargar gratis Just Die Already para PC?

Just Die Already (hazlo desde este enlace) Visita Epic Games Store y busca el panel de

Haz clic en el botón obtener que aparece a la derecha

Luego se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en Realizar pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

Por otra parte, tenemos a Paradigm, juego para un solo usuario que te permitirá controlar a Paradigm, quien dentro de una aventura surrealista deberá viajar años atrás para cazar a su yo del pasado. Todo esto sucederá en Krusz, un país ficticio y postapocalíptico ubicado al este de Europa.

¿Cómo descargar gratis Paradigm?