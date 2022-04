Kirby and the Forgotten Land: desbloquea increíbles recompensas con este código secreto

Kirby and the Forgotten Land se ha convertido en el videojuego favorito de miles de usuarios de Nintendo Switch, quienes ya exploran un mundo misterioso con el objetivo de salvar a todos los Waddles Dees. Si eres uno de ellos, te contamos que Nintendo ha publicado un código secreto con el que podrás conseguir importantes objetos.

Por si no lo sabías, el videojuego exclusivo de Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land, ha ido recibiendo códigos de canje desde su lanzamiento el pasado 25 de marzo, los cuales te surtirán de artículos que te serán de mucha utilidad para la exploración y, por supuesto, vencer poderosas criaturas.

Sin embargo, la clave que acaba de publicar Nintendo en redes sociales es el más especial de todos, porque es para celebrar el 30 aniversario de Kirby. Lo increíble de este truco es que te ayudará a completar las distintas misiones del juego, según se detalló en el post de Twitter.

De acuerdo a Level Up, medio especializado en videojuegos, al canjear este código (THIRTIETH) los jugadores de Kirby and the Forgotten Land recibirán 1 piedra rareza y el curioso pastel Auto Transmórfico.

El código secreto de Kirby and the Forgotten Land estará disponible hasta el próximo 27 de mayo. Foto captura: Twitter

¿Cómo canjear el código secreto de Kirby and the Forgotten Land?

Reclamarlo es muy sencillo, pues solo debes acudir al edificio de mensajería en la Ciudad de los Waddles Dees, el cual estará disponible después de rescatar al menos a 50 de estas criaturas. Solo debes insertar la clave y los mencionados objetos serán tuyos.

Eso sí, ten en cuenta que el código THIRTIETH se podrá utilizar una sola vez y estará disponible hasta el próximo 27 de mayo. También recuerda que es necesario que la consola híbrida esté conectada a internet.