FIFA 22 gratis en PS4 y PS5: conoce desde cuándo podrás descargarlo y jugarlo en tu consola

FIFA 22 encabezaba la lista de juegos gratis de mayo 2022 de PS Plus filtrada en redes sociales. Sin embargo, muchos gamers no creían que uno de los exitosos videojuegos de EA Sports se pueda conseguir sin costo alguno para PS4 y PS5. Sin embargo, PlayStation acaba de anunciar esta sorpresa y aquí te contamos desde cuándo podrás descargar el popular simulador de fútbol.

Mediante una publicación en PlayStation Blog, la compañía japonesa confirma que los usuarios de PS4 y PS5, que estén suscritos al servicio de PlayStation Plus, podrán descargar FIFA 22 y un paquete DLC extra del videojuego exclusivo de la membresía.

Por otra parte, también se confirma que Tribes of Midgar, un ARPG de supervivencia con experiencia cooperativa también estará disponible. El videojuego nos dirigirá en un viaje dentro de la mitología nórdica en el que tendrás que defender la semilla de Yggdrasil de las temibles fuerzas que quieren apoderarse de ella. Este título también estará disponible para ambas consolas de PlayStation.

Por último, los jugadores de PlayStation 4 podrán descargar Curse of the Dead Gods, juego de tipo calabozo en el que deberás explorar un templo maldito, superar laberintos aparentemente sin salida, trampas mortales y, por supuesto, enfrentar peligrosas criaturas.

Cabe precisar que FIFA 22 y su DLC Tribes of Midgar y Curse of the Dead Gods se podrán descargar gratis desde la PlayStation Store, siempre y cuando estés suscrito a PlayStation Plus, desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio de 2022.

Recuerda que tienes hasta el 2 de mayo de 2022 para conseguir los juegos gratis de abril Hood: Outlaws & Legnds, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Botton - Rehydrated y Slay the Spire.