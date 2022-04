¿Fan de lo retro? Conoce las 3 mejores webs con videojuegos clásicos y 100% gratis

Los videojuegos clásicos siempre son muy queridos por la comunidad gamer, ya que son parte de la historia y precedentes de la gran industria que es ahora. Los títulos retro siguen jugandose al día de hoy y cosechando más fanáticos alrededor del mundo, por ello, muchos jugadores siempre buscan opciones para poder revivir recuerdos de infancia.

Es por ello que en esta nota te enseñaremos cuales son las mejores webs donde podrás encontrar los mejores emuladores de forma gratuita.

Prueba estas web y consigue los mejores emuladores para videojuegos clásicos. Foto: hunteet

Emulator Games Online

La primera opción incluye emulaciones online con títulos que son complicados de encontrar en línea, como algunos juegos de Pokémon y Bomberman. Lo destacable aquí es que permite jugar títulos de 64-bits de Nintendo 64, como Super Mario 64, Mario Kart 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Si deseas acceder a la web, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: www.emulatorgames.online

Opción 1. Foto: adslzone

My Emulator Online

Otra gran opción es esta web, reconocida por la gran selección de títulos antiguos y la facilidad de jugarlos desde la misma web. Una característica importante es que permite conectar un mando externo y la opción de “guardar” y “cargar” tu partida.

Si deseas acceder a la web, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: www.myemulator.online

Opción 2. Foto: adslzone

Piepacker

Una plataforma diferente, que sirve como un emulador en la nube. En este caso, si se requiere registrarse con una cuenta gratuita para poder jugarlo, ya que está en su versión beta.

Si deseas acceder a la web, solo debes hacer clic en el siguiente enlace: www.piepacker.com