Activision confirma que Call of Duty Warzone y Vanguard perdieron 50 millones de jugadores

Las cosas no van bien para Activision Blizzard y era de esperar que sus problemas laborales lograran influir en el desempeño de sus videojuegos en el mercado. Esa situación ha perjudicado a su franquicia más exitosa y popular, Call of Duty, que por primera vez en años registró una caída importante en su base de usuarios.

Según la plataforma Dexerto, en la presentación del reciente informe financiero de Activision Blizzard se informó que el rendimiento comercial de Call of Duty: Vanguard no fue el proyectado y eso repercutió negativamente en Call of Duty: Warzone.

De acuerdo con la información, la franquicia ha perdido más de 50 millones de jugadores dentro del ciclo de Call of Duty: Vanguard. De igual modo, el malestar de la comunidad respecto de la entrega de Call of Duty logró afectar la estrategia de enganche con Warzone, la cual contempla que los nuevos títulos mantengan a la base con novedades y atraigan más jugadores.

Activision consideró que el descenso de Call of Duty responde a la pésima recepción de CoD: Vanguard, juego que en su fase inicial no fue promocionado como se debía por los escándalos laborales y su incapacidad por enganchar a los jugadores con CoD: Warzone.

Por otro lado, es importante mencionar que la nueva era de Warzone inicia este año y promete que será revolucionario. Además, Activision se apoyará en la entrega de este año, Modern Warfare 2, para impulsar a la franquicia y el objetivo es que el título se combine con Warzone 2.