Sony busca una persona que pueda crear toda su estrategia de juegos de PC

La inmensa compañía desarrolladora de videojuegos Sony ha soltado pistas que podrían marcar el rumbo de la empresa. Se trata de una oferta laboral en la cual la empresa señala que se encuentra en la búsqueda de un director senior que sea responsable de la “planificación y estrategia” en el mercado de las computadoras. A pesar de que ya habíamos visto cierta inclinación por parte de Sony al lanzar juegos como God of War, Days Gone y Horizon: Zero Dawn en PC, hoy todo apunta a que Sony va a seguir apostando por este cambio de estrategia.

Según el anuncio del puesto de trabajo, la compañía está en la búsqueda de una persona que sea capaz de manejar la estrategia y actividad comercial con respecto al crecimiento de ventas de PC.

“El candidato seleccionado será responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del Canal Global y entregará un plan comercial y de crecimiento de ventas de PC único y optimizado a los equipos del centro y del territorio para su implementación”, indica la oferta. “Identificará futuros sectores y asociaciones para el crecimiento comercial”, agrega.