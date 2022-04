LG: lo bueno y malo de su monitor para gamers de 144 Hz que capta gráficos en 4K

Hoy en día, los videojuegos son uno de los tipos de entretenimiento más consumidos y rentables de todo el mundo, por lo que cada vez son más las compañías internacionales de otros rubros que quieren introducirse a la industria gaming.

Entre las empresas que tienen claro esta nueva tendencia se encuentra LG, que en los últimos años ha desarrollado productos enfocados para la comunidad gamer, tales como su monitor LG UltraGear 27GN880, el cual es compatible con los gráficos de juegos actuales para PC y consolas.

La República tuvo la oportunidad de probar este equipo por tres semanas, en las que se analizó lo bueno y malo que trae esta propuesta, como también el máximo rendimiento posible que puede alcanzar en relación a potencia, resolución, sonido, y otros aspectos importantes como la presentación, el diseño y sus detalles internos. A continuación, te dejamos nuestro review para que tengas una mejor noción del monitor.

Presentación y componentes

El monitor viene en una caja rectangular bastante grande, la cual se justifica por el hecho de traer varios componentes, incluidos el enganche de soporte para colocar en el escritorio. El contenido interno está envuelto por tecnopor y láminas ligeras de empaque que se pueden guardar fácilmente. Debajo de todos los artículos de extensión y manuales de orientación, está la pantalla, que para nuestra sorpresa soportaba sin problemas todo el peso encima.

La presentación interna del monitor era bastante segura. Foto: La República - Gabriel Mejía

Sobre los componentes disponibles, hay una gran variedad de cables importantes, como el que va en el puerto USB para PCs antiguas, HDMI para equipos más actuales como portátiles y consolas de última generación, conexión a enchufe y el DP-IN.

El monitor venía con estos cables. Foto: La República - Gabriel Mejía

El adaptador de enchufe del monitor. Foto: La República - Gabriel Mejía

Diseño y especificaciones

Lo primero a mencionar es que el monitor ha seguido el formato común de 27 pulgadas, aportando una dimensión de aspecto 16:9 que es ideal para poder realizar actividades en el ordenador, como también un tamaño óptimo para colocarlo en cualquier escritorio o mesa de trabajo.

En tanto, el LG 27GN880 tiene un tipo de panel LCD y una resolución nativa de 2560 x 1440 QHD, que van de la mano con su tiempo de respuesta de 1milisegundo (ms) y la frecuencia de actualización de 144 Hz. Con estas características, la empresa garantiza un rendimiento de pantalla más que positivo, omitiendo posibles desenfoques e interrupciones. Por otro lado, al poseer tecnología nano IPS, es compatible con AMD FreeSync y puede sincronizarse con NVIDIA G-SYNC.

Un dato que para algunos puede resultar importante es la inclusión o no de luces RGB, las cuales no están presentes en este equipo; no obstante, en la parte de atrás se pueden apreciar colores rojizos que le dan ese estilo gamer que a muchos les llama la atención. La carcasa del monitor es bastante resistente a pesar de ser de plástico, mientras que el soporte articulado en vertical es metálico, pues requiere una mayor resistencia al peso general.

De igual modo, en la parte trasera se pueden encontrar todas las entradas disponibles, que son dos puertos HDMI y un Display Port. Completando este apartado, está el clásico puerto de energía, como también un conector jack con volumen fijo para introducir audífonos o altavoces externos. Además, en la parte baja están ubicados unos botones en forma de joystick que sirven para prender y apagar el monitor, como también para controlar el menú principal de ajustes y modos.

Entradas disponibles en la parte trasera del monitor. Foto: La República - Gabriel Mejía

Uno de los puntos más destacables es la fácil conexión entre la pantalla y el brazo articulado, puesto que cualquier usuario sin experiencia previa sería capaz de enlazar en tres sencillos pasos: armar el soporte, poner encima el monitor y conectarlos de manera estable. Prácticamente, se acoplan de manera inmediata cuando logra posicionarse uno sobre otro.

Enganche sencillo entre pantalla y soporte. Foto: La República - Gabriel Mejía

Capacidad de movimiento

Con miras a las plataformas de streaming de videojuegos y la creación de contenido, LG tomó en cuenta la función que le dan los streamers a sus monitores para leer comentarios de sus seguidores. Puede sonar una tarea compleja, pero el cambio de espaciado horizontal a vertical es bastante simple como lo es girar un tuerca cualquiera.

Además, la configuración para sincronizar la visualización de esta manera invertida se activa rápidamente, por lo que los usuarios no tendrán que acceder a configuraciones complicadas.

Además de su contorno delgado, el monitor puede moverse en sentido lateral. Foto: La República - Gabriel Mejía

Parte trasera completa. Foto: La República - Gabriel Mejía

Cambio de posición era bastante cómodo y sencillo. Foto: La República - Gabriel Mejía

Brazo articulado

Otro aspecto que se puede resaltar sobre lo que engloba este monitor es el armado de su brazo articulado, pues no requiere de herramientas sofisticadas ni de artículos básicos como destornillador o alicates, sino que basta con tener un escritorio plano en el que se pueda montar y aguantar el peso del equipo.

Lo mejor es que se puede colocar en la posición que más se acomode al usuario, dando la capacidad de poder aumentar o disminuir su altura, cambiar el ángulo, deslizarlo de izquierda a derecha, acercarlo o alejarlo según cada preferencia; es decir, acoplarlo al estilo que uno desee.

Asimismo, el tubo se soporte incluye espacios para poder esconder los cables que van conectados al monitor, brindando mayor libertad de distribuir estos nexos y guardarlos sin la preocupación de que se enreden.

Soportes del monitor para armar y enlazar con el escritorio. Foto: La República - Gabriel Mejía

Calidad de imagen

El monitor alcanza una gama de miles de colores precisos, con un brillo y nitidez relucientes a la vista, logrando enfocar los diseños y formatos en programas de edición y video. Los tonos oscuros e iluminados se aprecian a gran escala, por lo que si se usa el equipo en espacios con poca o mucha luz, no habría problema.

Pantalla con amplio espacio para trabajar en programas de edición. Foto: La República - Gabriel Mejía

Multifuncionalidad

Si bien el monitor está pensado para correr videojuegos de altas especificaciones, también es una buena propuesta para realizar otras tareas o actividades, tales como ver series y películas, programar, editar e incluso manejar como switcher de transmisión en vivo.

Durante el periodo de prueba, le dimos todos los usos posibles en los modos y ajustes más complejos, con el fin de evaluar qué tanto resiste los fps de los juegos, los movimientos, colores en los contenidos audiovisual y la rapidez de respuesta al usar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Monitor multifuncional para varias tareas multimedia. Foto: La República - Gabriel Mejía

La resolución 4K se captaba bien, no obstante, este equipo no soporta los actuales videos que salen en definición 8K, pues los agarra lentamente e incluso puede interrumpir la conexión. Para lo demás, resultó una grata experiencia el hecho de ver plataformas como YouTube y Disney + en alta resolución.

Se probó el monitor en diferentes videos con la resolución 4K. Foto: La República - Gabriel Mejía

Prueba en videojuegos

Se probaron diferentes juegos de PC desde la plataforma Steam, entre los que destacan Portal 2 y Overcooked 2 que, en pocas palabras, no tienen lo último en gráficos, pero sí presentan colores opacos y oscuros para poder visualizar qué tan bien los coge el monitor. Puedes ver algunos ejemplo a continuación:

Se probó el monitor en diferentes formatos de videojuego. Foto: La República - Gabriel Mejía

Por otro lado, en el caso de shooters, los cuales tienen más demanda en cuanto a requerimientos de tarjeta gráfica y conexión a internet, se pudo jugar sin ningún tipo de inconvenientes. Se destaca el amplio enfoque que había en las partes laterales para poder gozar de una mejor experiencia de juego.

Se probó el monitor en videojuegos con altos fps. Foto: La República - Gabriel Mejía

Conclusiones

Lo bueno:

Instalación sencilla y rápida.

Diseño adaptable a cualquier espacio de trabajo.

Modo gamer ideal para videojuegos clásicos y actuales con mayores requerimientos visuales.

Multifuncional y con diferentes modalidades de uso.

Lo malo: