¿Buscas un buen regalo para un gamer? Conoce las mejores opciones

Pack Xbox Series S + Game Pass Ultimate 3 meses (1330 soles). La consola más pequeña de Microsoft, pero no la menos importante. Esta potente Xbox, te permitirá disfrutar de cientos de videojuegos, y lo mejor es que junto con la suscripción de Game Pass Ultimate tendrás tres meses para disfrutar juegos como Forza Horizon 5, Battlefield V o It Takes Two, entre muchos otros.