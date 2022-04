Trabajadores de Ubisoft sugieren que la empresa cambiará de dueños: “La venta es inminente”

La industria de los videojuegos atraviesa múltiples cambios y uno de los temas más tocados en la comunidad son las adquisiciones de las grandes compañías. Recientemente se reportó que Ubisoft podría ser la próxima empresa en venta. Más pistas indican que una potencial compra es inminente.

Según un reporte de Bloomberg, firmas de capital privado de Blackstone Inc. y KKR & Co. analizan el negocio de la compañía y se han interesado en su adquisición, aunque Ubisoft todavía no ha sostenido negociaciones con potenciales compradores.

Hace algunos meses se conoció que la compañía estaba dispuesta a ser vendida, pero no habían instituciones interesadas al respecto.

Sin embargo, ahora aparecen más indicios que apuntan a que una venta está en los planes de la compañía francesa.

La plataforma informativa Kotaku entabló diálogo con desarrolladores antiguos y actuales de Ubisoft, quienes creen que la transferencia es muy posible. Los creativos comentaron que “la venta es inminente”.

Según estas informaciones, Ubisoft trabaja con firmas de consultoría para hacer auditorías de “varias partes de su negocio”. De acuerdo con Kotaku, las fuentes sugieren que es una señal de que Ubisoft se prepara para una venta potencial.

Entre otras pistas también está la salida de creativos con cargos trascendentales y la incertidumbre sobre el futuro de los proyectos con presencia en el mercado, sin mencionar los que ni siquiera fueron lanzados o que presentan problemas en su desarrollo o incluso escándalos laborales.