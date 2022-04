Pokémon GO traería beneficios para la depresión leve, según investigación académica

Pokémon GO es el videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic más popular de la actualidad. Este título es una aplicación que se puede descargar gratis desde la App Store o Play Store, según utilices un iPhone o teléfono de Android. Aunque miles de usuarios lo disfrutan porque los motiva a caminar, un estudio ha demostrado que también cuenta con beneficios para la salud.

Según el portal GamesRD, la London School of Economics (LSE) publicó este mes en el Journal of Management Information Systems los resultados de un estudio que buscaba examinar el efecto de Pokémon GO en salud mental.

Los investigadores recopilaron datos durante 50 semanas en 2016, año en el que se lanzó oficialmente el videojuego de realidad aumentada, y descubrieron una “disminución significativa a corto plazo en las búsquedas en internet relacionadas con la depresión, estrés y ansiedad”.

El uso de Google Trends para este tipo de investigaciones es un método muy común al momento de monitorear la salud mental de una determinada población. El resultado, por consiguiente, sorprendió para bien a más de uno.

La investigación de la LSE concluyó que el videojuego creado por Niantic para dispositivos móviles iOS y Android puede ayudar con las formas de depresión leves y no clínicas, ya que la aplicación incentiva a la interacción con otras personas y está orientado a aventuras al aire libre, tal como el Community Day de Stufful.

No obstante, es importante hacer hincapié en que los resultados demostraron que Pokémon GO solo trae beneficios en diagnósticos de depresión leve no clínicos, ya que los jugadores con un nivel de depresión más grave o algún problema de salud similar no serán afectados positivamente por el videojuego.

Por otra parte, la London School of Economics determinó que “los juegos basados en la ubicación podrían ser objetivos de subsidio atractivos para los formuladores de políticas debido a su facilidad de uso, el costo relativamente bajo y la alta accesibilidad”.

Es decir, los creadores de videojuegos como Pokémon GO o el recién anunciado Peridot, ambos de Niantic, podrían diseñarse y comercializarse como títulos que traen beneficios para la salud mental del usuario.